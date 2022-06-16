英男控Apple更新降iPhone性能 倘勝訴蘋果賠73億

英國一名男子入稟法院，控告Apple（蘋果）以軟件更新為由，透過電池節流工具降低iPhone設備性能。男子要求Apple向多達2,500萬英國iPhone用戶賠償約7.68億英鎊（約73.2億港元）。

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古特曼（Justin Gutmann）入稟英國競爭上訴法院，指控Apple於2017年1月向iPhone用戶發布的軟件更新中加入電源節流工具。工具名義上為降低舊機型的電池老化速度，但同時會使電話性能降低，可能難以運行最新的iOS軟件。

Apple被指並無在軟件更新下載説明加入這項工具的信息，透露或會使舊款設備的速度減慢。

古特曼指控Apple推出電源節能工具，是為掩飾iPhone電池無法應對新的iOS處理需求這一點。而且Apple並無召回產品或為用戶更換電池，反而只敦促用戶下載軟件更新。

2017年底有部分用戶留意到設備性能問題，而Apple當時指，從未也永遠不會作出任何刻意縮短產品壽命的行為。

Apple就處理方式道歉，表示會在特定時間大幅減價讓用戶更護設備電池，並會加入一項容許用戶關閉電源節流工具的功能。

但古特曼聲稱，Apple未能充分宣傳電池更換服務大幅減價這項措施，並指Apple濫用企業在市場上的主導地位。

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受影響iPhone型號包括iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、SE、7、7 Plus、8、8 Plus及iPhone X。

古特曼要求Apple向受影響型號的所有用戶作出賠償，其代表律師估計如索償成功，每名受影響英國用戶可獲30至60英鎊（約285.5至571港元）的賠償。

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責任編輯：鄭錦玲