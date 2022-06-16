【網購商機】企業後疫時代推買餸車　1年銷售額達1.17億

企業要長遠經營，須適應市場變化，寧波華逸美家國際貿易針對零售消費市場，由過去出口轉為內銷。而在後疫時代，該企更瞄準疫下需求，於2020年推出了買餸手推車「小幫手」，只計算該產品的銷售總額已達1億元人民幣（約1.17億港元）。

該買餸車為可摺疊，讓人在買餸、取快遞更加方便。寧波華逸美家國際貿易總經理孫雯瑤表示，公司以往從事B2B（企業對企業）業務較多，對於B2C（企業對消費者）模式不太熟悉，推出初期不論是產品設計及營銷遇到不少困難。其後開始在各社交平台宣傳，並與網紅及各大品牌合作，銷售漸見起色。

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隨着在天貓等線上平台宣傳及銷售，「小幫手」亦自2021年5月開始進駐境外市場，包括港澳台地區。據稱，1年間，整體流量和銷量呈上升趨勢增長，商品在香港市場受到消費者認可，並證明銷售模式亦是可行。

天貓618反應熱烈，孫雯瑤透露，該產品銷售單是今年5月已達到3至4萬元，預計未來會繼續擴充人員及提高產能，冀明年銷售額目標突破1.5億元人民幣（約1.34億港元）。

責任編輯：馬意文