英食品價格今夏恐升15% 通脹最少持續一年

英國通脹持續飆升，民眾苦陷生活成本危機。英國食品行業分析機構IGD周四（16日）發表研究報告，警告今年夏天英國的食品價格或升15%，創逾20年以來新高。IGD預料，通脹問題將持續明年年中。

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IGD周四發表研究報告中警告，英國今年夏天食品價格或升15%，基於一系列可能因素，包括農業國家延長出口禁令、脫歐導致相關貿易中斷或經濟疲弱等，通脹至少持續至明年年中。IGO估計到明年1月，4人家庭在雜貨開支達439英鎊（4,188港元），開支較去年同期的396英鎊（3,778港元）高11%。

由於俄烏戰爭、中國因新冠疫情導致生產停工、印尼及印度分別實施棕櫚油及小麥出口禁令等，IGD估計肉類、穀物、乳製品、水果及蔬菜的價格將成為「重災區」。

糧食生產大國烏克蘭及俄羅斯面對出口困難及制裁問題，IGD預料倚賴小麥的產品，如雞肉、豬肉及烘焙食品，將面臨價格飆升危機。

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IGD 首席經濟學家沃爾頓（James Walton）估計，難以短期緩解生活成本危機，現時已經有家庭食唔飽，反映食物價格上升已帶來影響。沃爾頓稱，消費者增加轉購超市特惠牌及特價產品已體現出英國家庭受通脹衝擊。

國家統計局（ONS）數據顯示，4月通脹率達9%創40年新高，今年首4個月的食品價格已上升近7%。

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責任編輯：郭麗明