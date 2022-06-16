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英國食品今夏恐貴15% 高通脹最少持續一年

環球經濟金融 13:54 2022/06/16

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英國通脹持續飆升，民眾苦陷生活成本危機。英國食品行業分析機構IGD周四（16日）發表研究報告，警告今年夏天英國的食品價格或升15%，創逾20年以來新高。IGD預料，高通脹問題將持續明年年中。

英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業 【下一頁】

IGD周四發表研究報告中警告，英國今年夏天食品價格或升15%，基於一系列可能因素，包括農業國家延長出口禁令、脫歐導致相關貿易中斷或經濟疲弱等，高通脹至少持續至明年年中。IGO估計到明年1月，4人家庭在雜貨開支達439英鎊（4,188港元），開支較去年同期的396英鎊（3,778港元）高11%。

由於俄烏戰爭、中國因新冠疫情導致生產停工、印尼及印度分別實施棕櫚油及小麥出口禁令等，IGD估計肉類、穀物、乳製品、水果及蔬菜的價格將成為「重災區」。

糧食生產大國烏克蘭及俄羅斯面對出口困難及制裁問題，IGD預料倚賴小麥的產品，如雞肉、豬肉及烘焙食品，將面臨價格飆升危機。

巴基斯坦外匯儲備僅夠兩個月 部長籲民眾做一件事救經濟 【下一頁】

IGD首席經濟學家沃爾頓（James Walton）估計，難以短期緩解生活成本危機，現時已經有家庭食唔飽，反映食物價格上升已帶來影響。沃爾頓稱，消費者增加轉購超市特惠牌及特價產品，已體現出英國家庭受通脹衝擊。

英國國家統計局（ONS）數據顯示，4月通脹率達9%創40年新高，今年首4個月的食品價格已上升近7%。

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責任編輯：郭麗明

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