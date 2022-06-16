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美國通脹何時回落？專家分析通脹重返2-3厘要幾長時間

股市 13:49 2022/06/16

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美國通脹攀頂，扭轉市場加息預期及美國聯儲局議息結果，最終加息0.75厘。美國通脹何時回落？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）分析指，美國聯儲局加息3.4厘已是下限、最低要求，受累烏俄局勢，料短時間內通脹難壓制，美國今明兩年通脹情況不樂觀，要重返2%至3%通脹要至少後年才達到。足本分析→【按此

*通脹VS加息恐慌 聯儲局加息0.75厘啱數嗎？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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