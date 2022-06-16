美國通脹何時回落？專家分析通脹重返2-3厘要幾長時間 股市 13:49 2022/06/16 分享： 分享： 美國通脹攀頂，扭轉市場加息預期及美國聯儲局議息結果，最終加息0.75厘。美國通脹何時回落？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）分析指，美國聯儲局加息3.4厘已是下限、最低要求，受累烏俄局勢，料短時間內通脹難壓制，美國今明兩年通脹情況不樂觀，要重返2%至3%通脹要至少後年才達到。足本分析→【按此】 *通脹VS加息恐慌 聯儲局加息0.75厘啱數嗎？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 今日 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 今日 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 今日 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 今日 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 2022/06/15 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 你可能感興趣 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 今日 11:52 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 今日 12:25 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 今日 12:41 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 最新專欄文章 更多 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 今日 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 今日 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 今日 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 今日 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 今日 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 分拆 財政政策 上升軌 產品 Cathie Wood 主動型ETF 定期存款 期貨 利率期貨 派息