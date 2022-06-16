【美國經濟】疑因全球經濟不穩　Spotify招聘速度放緩25%

▲ 全球網上音樂串流平台Spotify將削減招聘人手25%，並在未來幾個季度對新員工的數量更加謹慎。（法新社資料圖片）

繼微軟、Meta、Twitter等多間美企宣布減慢招聘後，全球網上音樂串流平台Spotify亦流出消息指，將招聘速度放慢25%，並採取更審慎的人事政策。

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據外媒《彭博》報道，Spotify行政總裁Daniel Ek於周三向員工發電郵表示，該企決定將削減招聘人手25%，並在未來幾個季度對新員工的數量更加謹慎。

但他強調，公司將繼續招聘和發展，即使招聘速度放緩，公司總員工人數仍將繼續上升。目前尚不清楚是次的決定，會對哪部分的業務影響最大。

事實上，Spotify削減招聘人手，可說是有跡可尋。該企首席財務官Paul Vogel在公司投資者日上曾表示，隨著全球經濟的各種不穩定因素增加，考慮到尚未清楚對業務帶來的實際影響，未來將繼續密切關注相關影響，和評估近期員工人數增長情況。

根據該企向美國證監會（SEC）提交的文件顯示，截至2021年底，Spotify擁有超過6,600名員工，比前一年增長了18%。

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責任編輯：殷凱怡

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