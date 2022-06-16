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加息周期揀收息股　2類收息可留意、1類不宜長揸

股市 12:41 2022/06/16

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美國加息0.75厘，加息周期點揀收息股？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）建議內銀股、中移動 （00941） 可留意，留意到一些資源股息率厲害，如中海油 （00883） 、中國神華 （01088） 一度派逾10厘息，但要留意這類資源股收入屬周期性，並非持續高息，因此不宜長揸收息。足本分析→【按此

*通脹VS加息恐慌　聯儲局加息0.75厘啱數嗎？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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