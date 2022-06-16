加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 股市 12:41 2022/06/16 分享： 分享： 美國加息0.75厘，加息周期點揀收息股？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）建議內銀股、中移動 （00941） 可留意，留意到一些資源股息率厲害，如中海油 （00883） 、中國神華 （01088） 一度派逾10厘息，但要留意這類資源股收入屬周期性，並非持續高息，因此不宜長揸收息。足本分析→【按此】 *通脹VS加息恐慌 聯儲局加息0.75厘啱數嗎？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 今日 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 今日 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 2022/06/15 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 2022/06/15 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 2022/06/15 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 你可能感興趣 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 今日 12:25 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 今日 11:52 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 17:21 2022/06/15 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 最新專欄文章 更多 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 今日 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 今日 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 今日 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 今日 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 GOGOX（2246）招股 周五截飛抽唔抽？ 2022/06/15 GOGOX（2246）招股 周五截飛抽唔抽？ 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 中國神華（01088） 財政政策 上升軌 產品 Cathie Wood 主動型ETF 定期存款 期貨