  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美FDA委員會建議 6個月至5歲兒童打針

環球社會熱點 12:36 2022/06/16

分享：

分享：

美國新冠肺炎疫苗接種進度理想，惟有部分年齡組別兒童仍未獲准打針。美國食品及藥物管理局（FDA）一個委員會日前建議，當地5歲至6個月兒童接種mRNA疫苗，預計疾控中心（CDC）亦會作出相同建議。當地傳媒預期，最快下周可以開始接種

【美國疫情】傳染病專家福西確診 已接種4劑疫苗 【下一頁】

FDA旗下的獨立疫苗專家委員會周三（15日）投票通過，建議5歲至6個月兒童接種Moderna或輝瑞（Pfizer）疫苗。委員會建議，有關年齡組別兒童相隔4周接種兩劑Moderna疫苗是利大於弊。

委員會亦同樣支持，6個月至4歲兒童接種輝瑞屬利大於弊。但與Moderna不同，輝瑞為3劑版本，首兩劑需相隔3周接種，完成接種8周後才可以打第3針。由於實驗中兩劑未能為對2至4歲提供強力免疫反應，輝瑞修改接種建議增加第3針。

【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加 【下一頁】

FDA估計會接受委員會建議，並迅速批准接種。CDC的疫苗委員會將在周五及周六（17至18日）開會，預料亦會支持FDA建議。美國媒體估計，有關年齡組別兒童最快可在下周二（21日）開始接種。

FDA首席疫苗官員馬克斯（Peter Marks）表示，截至5月28日為止，疫情已造成美國已有442名4歲兒童死亡。雖然普遍認為疫情對成年人影響更大，但在變種病毒Omicron引起的疫情下，5歲以下兒童的入院重症人數明顯增加。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
2022/06/13
【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
2022/06/11
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
2022/06/03
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決
2022/06/01
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
2022/05/24
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制

你可能感興趣

【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
17:20 2022/06/13
【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
10:55 2022/06/11
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
17:21 2022/06/03
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
疫情 疫苗 美國 輝瑞 Moderna（美：MRNA） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間13:00）

下一篇文章

【美國大選】馬斯克撐1人 唔揀拜登同特朗普

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間13:00）
《光年正傳》涉同性親吻傳14國禁播 迪士尼企硬唔改
《光年正傳》涉同性親吻傳14國禁播 迪士尼企硬唔改
退役轉職做保安 英國前拳王一拳KO挑釁男子（有片）
退役轉職做保安 英國前拳王一拳KO挑釁男子（有片）
英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業
英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款