【新冠疫苗】美FDA委員會建議 6個月至5歲兒童打針

美國新冠肺炎疫苗接種進度理想，惟有部分年齡組別兒童仍未獲准打針。美國食品及藥物管理局（FDA）一個委員會日前建議，當地5歲至6個月兒童接種mRNA疫苗，預計疾控中心（CDC）亦會作出相同建議。當地傳媒預期，最快下周可以開始接種

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FDA旗下的獨立疫苗專家委員會周三（15日）投票通過，建議5歲至6個月兒童接種Moderna或輝瑞（Pfizer）疫苗。委員會建議，有關年齡組別兒童相隔4周接種兩劑Moderna疫苗是利大於弊。

委員會亦同樣支持，6個月至4歲兒童接種輝瑞屬利大於弊。但與Moderna不同，輝瑞為3劑版本，首兩劑需相隔3周接種，完成接種8周後才可以打第3針。由於實驗中兩劑未能為對2至4歲提供強力免疫反應，輝瑞修改接種建議增加第3針。

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FDA估計會接受委員會建議，並迅速批准接種。CDC的疫苗委員會將在周五及周六（17至18日）開會，預料亦會支持FDA建議。美國媒體估計，有關年齡組別兒童最快可在下周二（21日）開始接種。

FDA首席疫苗官員馬克斯（Peter Marks）表示，截至5月28日為止，疫情已造成美國已有442名4歲兒童死亡。雖然普遍認為疫情對成年人影響更大，但在變種病毒Omicron引起的疫情下，5歲以下兒童的入院重症人數明顯增加。

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責任編輯：吳漢培