  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美FDA准6個月至5歲兒童打針 料CDC短期內批准

環球社會熱點 11:51 2022/06/18

分享：

分享：

美國新冠肺炎疫苗接種進度理想，惟有部分年齡組別兒童仍未獲准打針。美國食品及藥物管理局（FDA）周五（17日）批准，當地5歲至6個月兒童接種mRNA疫苗，預計疾控中心（CDC）亦會作出相同建議。當地傳媒預期，最快下周可以開始接種。

（第二版更新正式批准）

【美國疫情】傳染病專家福西確診 已接種4劑疫苗 【下一頁】

FDA周五緊急授權，5歲至6個月兒童接種Moderna或輝瑞（Pfizer）疫苗，影響美國約1,800萬名嬰幼童。CDC主任華倫斯基（Rochelle Walensky）周四（16日）表示，理解父母希望儘快批准接種，外界料機構將在短期內批出最終授權。

FDA還批准，為學齡兒童及青少年接種Moderna疫苗，外界預料CDC將在下周審查有關決定，目前該年齡組別兒童僅可接種輝瑞疫苗。

【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加 【下一頁】

FDA獨立疫苗專家委員會周三（15日）表示，6個月至4歲兒童接種輝瑞屬利大於弊。但與Moderna不同，輝瑞為3劑版本，首兩劑需相隔3周接種，完成接種8周後才可以打第3針。由於實驗中兩劑未能為對2至4歲提供強力免疫反應，輝瑞修改接種建議增加第3針。

FDA首席疫苗官員馬克斯（Peter Marks）表示，截至5月28日為止，疫情已造成美國已有442名4歲兒童死亡。雖然普遍認為疫情對成年人影響更大，但在變種病毒Omicron引起的疫情下，5歲以下兒童的入院重症人數明顯增加。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
2022/06/13
【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
2022/06/11
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
2022/06/03
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決
2022/06/01
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
2022/05/24
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制

你可能感興趣

【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
17:20 2022/06/13
【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
10:55 2022/06/11
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
17:21 2022/06/03
【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑
疫情 疫苗 美國 輝瑞 Moderna（美：MRNA） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間12:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】歐盟委員會建議賦候選國資格 俄堅稱非入侵（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】歐盟委員會建議賦候選國資格 俄堅稱非入侵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟委員會建議賦候選國資格 俄堅稱非入侵（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突
【烏克蘭戰爭】拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突
【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能
【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能
英國20大度假屋橫行「鬼城」 當地居民硬食貴樓
英國20大度假屋橫行「鬼城」 當地居民硬食貴樓
【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受
【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款