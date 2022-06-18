【新冠疫苗】美FDA准6個月至5歲兒童打針 料CDC短期內批准

美國新冠肺炎疫苗接種進度理想，惟有部分年齡組別兒童仍未獲准打針。美國食品及藥物管理局（FDA）周五（17日）批准，當地5歲至6個月兒童接種mRNA疫苗，預計疾控中心（CDC）亦會作出相同建議。當地傳媒預期，最快下周可以開始接種。

（第二版更新正式批准）

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FDA周五緊急授權，5歲至6個月兒童接種Moderna或輝瑞（Pfizer）疫苗，影響美國約1,800萬名嬰幼童。CDC主任華倫斯基（Rochelle Walensky）周四（16日）表示，理解父母希望儘快批准接種，外界料機構將在短期內批出最終授權。

FDA還批准，為學齡兒童及青少年接種Moderna疫苗，外界預料CDC將在下周審查有關決定，目前該年齡組別兒童僅可接種輝瑞疫苗。

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FDA獨立疫苗專家委員會周三（15日）表示，6個月至4歲兒童接種輝瑞屬利大於弊。但與Moderna不同，輝瑞為3劑版本，首兩劑需相隔3周接種，完成接種8周後才可以打第3針。由於實驗中兩劑未能為對2至4歲提供強力免疫反應，輝瑞修改接種建議增加第3針。

FDA首席疫苗官員馬克斯（Peter Marks）表示，截至5月28日為止，疫情已造成美國已有442名4歲兒童死亡。雖然普遍認為疫情對成年人影響更大，但在變種病毒Omicron引起的疫情下，5歲以下兒童的入院重症人數明顯增加。

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責任編輯：吳漢培