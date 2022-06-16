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【金融科技】PayPal擴大先買後付服務選項　「Pay Monthly」最高分期24個月

科技 13:15 2022/06/16

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「先買後付」消費模式興起，PayPal繼2020年首次推出先買後付服務「Pay in 4」後，近日再宣布新增「Pay Monthly」分期付款選項，不但將可分期的消費金額提高，更延長分期期數多達24個月。

【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則

以往PayPal的「Pay in 4」分期計劃，容許客戶在支付30美元（約235港元）至1,500美元（約1.2萬港元）的消費金額時，選擇稍後付款，並將有關款項拆分成4期，於之後6周內付款。

綜合外媒報道，是次新推出的「Pay Monthly」分期服務，為消費者提供6個月、12個月或24個月的分期，支援的金額為199美元（約1,562港元）至10,000美元（約7.8萬港元）。客戶在單次消費結帳時，選擇「按月付款」即可，第一期付款於消費後一個月收取。與「Pay in 4」一樣，不會收取任何逾期罰款。

實際年利率　按信用評級以定

PayPal表示，是次分期服務由WeBank提供，年利率介乎在0%到29.99%之間，實際年利率將按消費者信用評級以定。

該企的全球先買後付產品副總裁Greg Lisiewski表示，消費者對於大額消費的支付方式正在改變，他們對靈活的支付方式需求不斷增長。提供更多的支付方案，可以確保服務符合他們的需求。不過，目前相關服務只可在美國地區使用，香港用家仍須再等待官方公布。

【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務

【線上營商策略】疫下完善線上資訊助提升業務　Google籲中小企留意四大要點

責任編輯：殷凱怡

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