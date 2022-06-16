【美國加息】滙豐恒生中銀渣打維持最優惠利率不變　一文看各行P息是幾多

▲ 【美國加息】滙豐恒生渣打維持最優惠利率不變 一文看各行P息是幾多

美國聯儲局周三加息0.75厘，本港銀行未有跟隨加息。滙豐 （00005） 宣布，最優惠利率（P）維持不變，保留在5厘水平。滙豐對上一次於2019年11月1日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。同系恒生銀行 （00011） 宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5厘。

中銀香港 （02388） 指，最優惠年利率維持於5厘，活期儲蓄存款利率保持0.001厘不變。

渣打香港亦宣布，最優惠貸款利率維持不變於5.25厘。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

金管局總裁余偉文表示，本港銀行何時上調最優惠利率為商業銀行自身決定，銀行會審視其資金成本結構及港元拆息來決定上調與否，而事實上，定期存款利率已經上升。

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