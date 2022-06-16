【FB改革】Facebook擬改變演算法　應對TikTok競爭威脅

▲ Facebook應用程式副總裁Tom Alison表示，Facebook正研究改變算法，讓帖子能夠「平衡有關聯的內容和非關聯的內容」。（法新社）

短片平台TikTok深受年輕用戶歡迎，面對用戶老化問題的Facebook（FB）早已感受到TikTok的競爭威脅。據外媒《The Verge》報道，Facebook正重新考慮訊息流量問題，並計畫改變Facebook算法，開始大力推薦帖子（Feed）內容。

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Facebook應用程式副總裁Tom Alison表示，Facebook正研究改變算法，讓帖子能夠「平衡有關聯的內容和非關聯的內容」（balance both connected content and unconnected content）。這意味參考TikTok的做法，用戶不但可看到來自朋友、家人和喜愛專頁的帖子，同時也會在Feed中獲取更多與用戶沒有關聯的推薦內容。

將Messenger、FB重新合併

此外，雖然Messenger和Facebook分拆成獨立應用程式已有多年，但Tom Alison表示，現時公司正考慮將兩者重新組合在一起，以仿傚TikTok的訊息內容共享功能。

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短片功能Reels也是FB的未來重點發展，因此計劃將Reels集成到Home、Watch、IFR和Groups中，從而吸引更多年輕人使用。

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責任編輯：陳卓賢