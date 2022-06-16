  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FB改革】Facebook擬改變演算法　應對TikTok競爭威脅

科技 12:12 2022/06/16

分享：

分享：

Facebook應用程式副總裁Tom Alison表示，Facebook正研究改變算法，讓帖子能夠「平衡有關聯的內容和非關聯的內容」。（法新社）

短片平台TikTok深受年輕用戶歡迎，面對用戶老化問題的Facebook（FB）早已感受到TikTok的競爭威脅。據外媒《The Verge》報道，Facebook正重新考慮訊息流量問題，並計畫改變Facebook算法，開始大力推薦帖子（Feed）內容。

【出手打擊】Deepfake猖獗　歐盟要求Google、Facebook、Twitter打擊相關技術

Facebook應用程式副總裁Tom Alison表示，Facebook正研究改變算法，讓帖子能夠「平衡有關聯的內容和非關聯的內容」（balance both connected content and unconnected content）。這意味參考TikTok的做法，用戶不但可看到來自朋友、家人和喜愛專頁的帖子，同時也會在Feed中獲取更多與用戶沒有關聯的推薦內容。

將Messenger、FB重新合併

此外，雖然Messenger和Facebook分拆成獨立應用程式已有多年，但Tom Alison表示，現時公司正考慮將兩者重新組合在一起，以仿傚TikTok的訊息內容共享功能。

【網絡安全】小心Facebook Messenger詐騙訊息  研究：過百萬用戶資料遭盜

短片功能Reels也是FB的未來重點發展，因此計劃將Reels集成到Home、Watch、IFR和Groups中，從而吸引更多年輕人使用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【在家工作】Elon Musk發出最後通牒　要求Tesla及SpaceX員工立即重返辦公室
2022/06/02
【在家工作】Elon Musk發出最後通牒　要求Tesla及SpaceX員工立即重返辦公室
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
2022/06/03
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
2022/06/09
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
【Facebook】Facebook疑重新評估新聞付費協議　出版商或面臨逾千萬損失
2022/06/11
【Facebook】Facebook疑重新評估新聞付費協議　出版商或面臨逾千萬損失

你可能感興趣

【在家工作】Elon Musk發出最後通牒　要求Tesla及SpaceX員工立即重返辦公室
10:50 2022/06/02
【在家工作】Elon Musk發出最後通牒　要求Tesla及SpaceX員工立即重返辦公室
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
17:01 2022/06/03
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
14:30 2022/06/09
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
Facebook 手機Apps 人工智能 網絡熱話 社交平台 抖音

下一篇文章

【電動車】蔚來推新款純電動SUV ES7　迎擊Tesla中國市場競爭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【新MacBook】M2版13吋MacBook Pro　6月17日起預售
【新MacBook】M2版13吋MacBook Pro　6月17日起預售
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【步入歷史】時代的眼淚！　微軟IE瀏覽器明起停止支援
【步入歷史】時代的眼淚！　微軟IE瀏覽器明起停止支援
【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展
【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款