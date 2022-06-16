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【bitcoin】新債王岡拉克：若比特幣跌至10000美元也不感驚訝　去年曾準確預測比特幣走勢

Hot Talk 12:19 2022/06/16

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【bitcoin】新債王岡拉克：若比特幣跌至10000美元也不感驚訝　去年曾準確預測比特幣走勢

Bitcoin比特幣今年來已累跌逾五成，曾準確預測比特幣走勢的「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，比特幣的走勢明顯不是向上，「比特幣看起來要被清算了，所以我在20000美元或21000萬美元均不看好比特幣。如果比特幣跌至10000美元，我一點都不會感到驚訝」。

蓋茨批評加密貨幣是基於鬥傻理論　諷刺NFT「昂貴猴子圖案將極大地改善世界」【下一頁】

據Coindesk報價，比特幣現報約22269美元，過去24小時升5.4%。

比特幣另一場崩坍可能迫在眉睫

岡拉克指，當比特幣跌穿30000美元時，走勢看似很快會跌穿20000美元，事實確實如此，而現在來看，另一場崩坍可能迫在眉睫。

去年岡拉克接受訪問時，曾指當全球最古老的加密貨幣升至60000美元時，便會變得筋疲力盡，並發現到比特幣的走勢正形成一個巨大的頭肩頂，並預投資者有機會再以約23000美元價格買入比特幣。

相關文章：【加密貨幣】美國SEC主席Gensler警示投資者：提防承諾高回報加密貨幣貸款平台

相關文章：【Bitcoin】比特幣曾跌穿21000美元　分析︰跌穿市場平均買入價、比特幣熊市正進入最黑暗階段

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【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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