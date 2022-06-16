  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】馬斯克撐1人 唔揀拜登同特朗普

環球社會熱點 12:09 2022/06/16

分享：

分享：

電動車廠Tesla創辦人馬斯克曾表示，將在下次投票中投予共和黨候選人。馬斯克周三（15日）再於Twitter發文，指他傾向在下屆美國總統大選支持共和黨人德桑蒂斯，而非支持美國前總統特朗普及現任總統拜登。

Amber Heard：無瘀傷唔代表無施暴 仍愛尊尼狄普 【下一頁】

一名Twitter用戶詢問馬斯克（Elon Musk），他在2024年會傾向哪位總統大選候選人。馬斯克就明確表示，他會支持屬共和黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

另一名用戶則詢問馬斯克對曾參加民主黨總統初選的紐約華裔商人楊安澤（Andrew Yang）有何看法。馬斯克就表示自己上一次支持楊安澤，不過覺得德桑蒂斯勝出的機會更大。

現年43歲的德桑蒂斯被視為特朗普（Donald Trump）的盟友，在最近一項共和黨民意調查中的支持度甚至超越特朗普。

德桑蒂斯被視為保守派，曾簽署一項法案通過對國會選區的劃分來削弱非裔選民權力，被質疑為使共和黨人受益。德桑蒂斯更簽署一項法案，禁止在佛州低年級學生課堂討論性別認同及性取向議題。

Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」 【下一頁】

根據USA Today的分析，美國最少有42位億萬富翁向德桑蒂斯作政治捐款。

德桑蒂斯回應指，他仍專注於今年的中期選舉。不過對於馬斯克表明傾向支持自己，他就回應指：「我歡迎非裔美國人的支持。」

而馬斯克雖然生於南非，但他的父母均為白人。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

競選經理國會作證 曾勸特朗普點票時勿宣布勝選
2022/06/14
競選經理國會作證 曾勸特朗普點票時勿宣布勝選
法國國會大選首輪投票馬克龍險勝 但左翼議席或倍增
2022/06/14
法國國會大選首輪投票馬克龍險勝 但左翼議席或倍增
拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任
2022/06/13
拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任
法國國會選舉首輪投票 馬克龍力保政黨多數議席
2022/06/13
法國國會選舉首輪投票 馬克龍力保政黨多數議席
伊萬卡不認同大選舞弊論 特朗普駁斥：佢都冇跟開
2022/06/11
伊萬卡不認同大選舞弊論 特朗普駁斥：佢都冇跟開

你可能感興趣

競選經理國會作證 曾勸特朗普點票時勿宣布勝選
16:00 2022/06/14
競選經理國會作證 曾勸特朗普點票時勿宣布勝選
法國國會大選首輪投票馬克龍險勝 但左翼議席或倍增
11:00 2022/06/14
法國國會大選首輪投票馬克龍險勝 但左翼議席或倍增
拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任
17:54 2022/06/13
拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任
選舉 社交平台 馬斯克 拜登 特朗普 南非 美國 總統大選 美國共和黨

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 法德意元首料訪基輔（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 法德意元首料訪基輔（不斷更新）
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間12:00）
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款