【美國大選】馬斯克撐1人 唔揀拜登同特朗普

電動車廠Tesla創辦人馬斯克曾表示，將在下次投票中投予共和黨候選人。馬斯克周三（15日）再於Twitter發文，指他傾向在下屆美國總統大選支持共和黨人德桑蒂斯，而非支持美國前總統特朗普及現任總統拜登。

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一名Twitter用戶詢問馬斯克（Elon Musk），他在2024年會傾向哪位總統大選候選人。馬斯克就明確表示，他會支持屬共和黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

另一名用戶則詢問馬斯克對曾參加民主黨總統初選的紐約華裔商人楊安澤（Andrew Yang）有何看法。馬斯克就表示自己上一次支持楊安澤，不過覺得德桑蒂斯勝出的機會更大。

現年43歲的德桑蒂斯被視為特朗普（Donald Trump）的盟友，在最近一項共和黨民意調查中的支持度甚至超越特朗普。

德桑蒂斯被視為保守派，曾簽署一項法案通過對國會選區的劃分來削弱非裔選民權力，被質疑為使共和黨人受益。德桑蒂斯更簽署一項法案，禁止在佛州低年級學生課堂討論性別認同及性取向議題。

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根據USA Today的分析，美國最少有42位億萬富翁向德桑蒂斯作政治捐款。

德桑蒂斯回應指，他仍專注於今年的中期選舉。不過對於馬斯克表明傾向支持自己，他就回應指：「我歡迎非裔美國人的支持。」

而馬斯克雖然生於南非，但他的父母均為白人。

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責任編輯：鄭錦玲