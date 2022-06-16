【美國加息】H按息料下半年封頂　每月供樓開支增多少？

美國聯儲局加息0.75厘，是1994年以來最大加幅，而港息何時跟加成為近期焦點。雖然本地銀行未有跟加，繼續維持最優惠利率（Prime Rate）不變，但據銀行公會最新（6月16日）公布，與樓按相關的一個月期港元銀行同業拆息（HIBOR）升至0.58厘，創逾2年新高。若拆息持續上升，供樓人士的負擔恐愈來愈大。按揭顧問普遍預計，下半年H按實際按息或觸及2.5厘的封頂水平。

目前銀行新造H按低至1+1.3%，以貸款額500萬元、還款期30年計，實際息率為1.88厘，每月供款為18,182元。假如實際息率升至2.5厘，每月供款為19,756元。

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中原按揭董事總經理王美鳳說，港息跟隨美息升幅的快慢，視乎本地銀行體系結餘收縮規模及速度，料下半年本港一個月HIBOR逐步升穿1.2厘，以市場主流H按息率H+1.3%計，即下半年H按息將觸及封頂息率，即2.5厘。

她續說，受惠目前樓按及壓力測試措施，目前按揭借款人平均「供款佔入息比率」僅約36%，即使利率上升，對業主影響有限，以現時按息及30年期計，若按息升至2.5%，「供款佔入息比率」將升至41%，若按息升至3%，「供款佔入息比率」升至43.5%，仍屬健康低水平。

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經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，美國再度加息，而且幅度強勁，加上銀行半年結在即，預計月底前一個月HIBOR或達0.8厘，而第三季前更可能升至1.8厘附近水平，即H按將觸及封頂位。

他續說，參考2018年8月即香港上調最優惠利率（Prime Rate）前，有銀行先上調H按封頂息率或P按息率10點子，不排除是次亦有銀行先調升按息。

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