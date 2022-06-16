【AAPL】蘋果復辦實體兒童夏令營　下周一起開課

▲ 【AAPL】蘋果實體夏令營復辦 下周一起開課

蘋果（美：AAPL）復辦實體「Apple 夏令營」，於下周一起至8月期間（6月20日至8月31日）於蘋果直營店舉行，多達30種兒童創意活動免費開放予8至12歲的小孩與家長參與，完成課堂之學員可獲夏令營T恤和證書。蘋果股價周三收報135.43美元，升2%。

蘋果官網顯示，部分地區今（16日）起接受報名，但港、澳、台、廣東地區仍未開放報名。

蘋果夏令營將於零售店內和戶外舉行，參加者可以使用課程中提供的裝置參與，新夏令營活動名為《藝術實驗室：和家人一起製作漫畫書》。參與家庭需構思一個保護地球的故事，從蘋果零售店出發到戶外拍照，透過iPad照片繪畫和添加貼紙製作漫畫書。

除實體課程外，蘋果夏令營提供《Camp Field Guide》下載，涉20 項以 iPad 完成的居家創意活動，旨在向全球各地家庭傳授創意技巧和啟發創意靈感。

蘋果零售暨人力資深副總裁 Deirdre O'Brien 表示，企業期待看見學員和家人在蘋果夏令營期間，透過員工的教學，點燃想像力的火花。過去 20 年間，蘋果夏令營在蘋果世界各地的零售店提供相互交流和學習的空間；企業很高興能再次舉辦這類體驗。

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