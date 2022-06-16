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Amber Heard：無瘀傷唔代表無施暴 仍愛尊尼狄普

環球社會熱點 11:49 2022/06/16

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尊尼狄普（Johnny Depp）前妻Amber Heard誹謗案敗訴後，她接受美國全國廣播公司（NBC）獨家訪問。在最新一集訪問片段，Amber Heard稱雖然尊尼狄普有對她施暴，但仍然愛著尊尼狄普，並反駁偽造瘀傷誣衊前夫的指控。

Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」 【下一頁】

雖然Amber Heard堅稱前夫有施暴，但她向NBC主持人Savannah Guthrie表示，自已仍然愛著尊尼狄普，強調自己有嘗試修補這段破碎關係，但徒勞無功。Amber Heard稱控告尊尼狄普並非出於惡意，「或者可能很難理解，但如果你曾經愛過任何人，你就會明白」。

此外，Amber Heard於訪問反駁尊尼狄普律師團隊的偽造瘀傷指控。Amber Heard稱，無明顯瘀傷不代表她沒有被前夫虐待過，不滿法庭單靠其傷勢而推翻其證供不可信。Amber Heard更表示，無論自己說甚麼亦不會有人相信。

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Amber Heard嘲尊尼狄普「演技出色」質疑陪審團裁決不公 【下一頁】

Amber Heard於法庭坦承，沒有將所有當年離婚協議中獲得的款項全部捐出 。她在訪問堅稱會如數捐贈所有款項，但未明確表明何時履行承諾。Amber Heard又承認自己不受公眾歡迎，並非是個討陪審團歡喜的受害者，暗示外界對其觀感影響陪審團裁決。

Amber Heard指，她未來會成為全職媽媽，專注養育去年透過代孕所生的1歲女兒，沒有透露自己會否重返銀幕。

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責任編輯：郭麗明

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