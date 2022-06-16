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【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂涉與信興合謀定價　遭競委會入稟、預告尚有其他反競爭行爲　安樂工程跌10%

股市 17:12 2022/06/16

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【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂涉與信興合謀定價　遭競委會入稟、預告尚有其他反競爭行爲

競爭事務委員會今天在競爭事務審裁處向兩間業務實體及三名人士展開法律程序，包括安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司，以及信興機電工程有限公司及信興集團有限公司。其中，安樂為律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶創辦及擔任主席。

安樂工程 （01977） 曾低見1.54元，收跌10%，報1.62元，成交372萬元。

案情指出，安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標。 競委會認爲，有關行為屬嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》（第 619 章）的第一行爲守則。涉案亦包括安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純及信興高級經理關兆堅。

競委會現正向審裁處申請以下命令，包括

  • 宣布安樂及信興違反第一行爲守則，以及宣布佘嘉偉、鄭潔純及關兆堅牽涉入違反該守則；
  • 向他們施加罰款；
  • 向安樂及信興收取競委會的調查費用；
  • 禁止安樂及信興日後從事違反該守則的相同行爲；
  • 禁止佘嘉偉、鄭潔純及關兆堅日後從事牽涉入違反該守則的相同行爲；
  • 安樂及信興須推行有效的合規計劃；及
  • 向所有答辯人收取競委會的訟費。

競委會已經知悉尚有其他涉及空調工程的潛在反競爭行爲，短期内可能會展開進一步法律程序。

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編輯：姚卓然

港股 鄭若驊 潘樂陶 安樂工程（01977） 競爭條例 競爭事務委員會

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