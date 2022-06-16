▲ 【美國加息】渣打：套息交易趨活躍、港元會更頻繁地觸及7.85 年底才有加P壓力

美國聯儲局大手加息，市場關注香港加息情況。渣打大中華區高級經濟師劉健恆稱，由於香港銀行體系總結餘較大，所以港息升幅會較美息滯後，令香港有更多時間適應利率向上，而個別銀行是否加息而按其資本成本及流動性當刻銀行資金是否充裕來決定，現時銀行總結餘比上一加息周期大，1個月HIBOR升幅亦有限，暫時未見到短期有很大壓力調高最優惠利率（P），預期年底才有加P壓力。

銀行總結餘回落至千億以下 短息抽升速度會更快

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志認為，現時港元隔夜HIBOR只是約0.1厘，隨港美息差擴闊，套息交易的活動將愈趨頻繁，預期港元觸及7.85弱方兌換保證的次數會增加，未來數月會較頻繁地觸及7.85，銀行體系總結餘亦會繼逐步縮小，當銀行體系總結餘回落至1000億元以下，港元短息抽升速度便會更快。

曾繼志稱，現時整體市場槓桿相對偏低，美國加息對生活各方面影響不大，市場流動性仍寬鬆，雖然若美國股市壓力，會影響本港投資市場，但港股早前有較大調整，現時市場情緒反而有好轉，這與內地政策清晰度更高有關，對本港投資市場有正面作用。他續稱，現時降低通脹是儲局的首要任務，未來資產市場的表現及波動性已與加息決定沒有關聯性，儲局未來一定會因應消費物價指數（CPI）部署之後的加息幅度及速度，相信通脹在短期內未必很快回落，現時的加息幅度料會維持，預期美息今年底為3.4厘，明年底約3.8厘。

劉健恆指，從今次儲局加息行動來看，未來只要通脹及勞動市場數據出超乎預期，便會改變聯儲局對息口走勢看法，因此未來金融市場將非常波動，預期短期急促加息步伐會繼續，7月及9月議息會議至少加息半厘，甚至會加息0.75厘。他指，鮑威爾對於通脹的看法偏正面，意味他相信美國經濟可承受較急及較快的加息，而儲局由關心通脹轉至關心經濟的轉折點尚未出現，有可能於第三季末出現。

今年香港經濟僅增長0.2%

香港經濟方面，劉健恆稱，香港經濟復甦初段就面對全球銀根由鬆變緊，確實不理想，目前零售銷售仍較疫情前低兩成，並非防疫措施放寬就能修補裂口，當外在動力逐步轉弱，內在復甦有限制，該行預期今年香港經濟僅增長0.2%，反映該行對前景審慎。

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