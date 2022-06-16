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【電動車】蔚來推新款純電動SUV ES7　迎擊Tesla中國市場競爭

科技 11:20 2022/06/16

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蔚來表示，ES7是中國首批通過法規認證，可以合法拖掛房車、掛車上路的乘用車。（蔚來汽車）

電動車製造商Tesla持續增加在中國的出貨量，加劇當地電動車市場競爭，蔚來汽車（Nio）亦作出迎擊，宣布全球推出純電動中大型SUV ES7，也是首款搭載蔚來NT2.0第二代技術平台的SUV。

【福特車主注意】 福特電動車電池過熱　美召回4.9萬輛Mustang Mach-E

配備訊息娛樂系統 

蔚來SUV ES7採用最新的自動駕駛技術NIO Autonomous Driving（NAD），提供「半自動駕駛」（semi-autonomous driving）功能，而且配備訊息娛樂系統，當中包括車內23個環繞聲揚聲器。

蔚來表示，ES7是中國首批通過法規認證，可以合法拖掛房車、掛車上路的乘用車。該車可選裝最大拖掛能力為2噸的隱藏式電動脫鈎，可支援被拖掛設備供電，同時在戶外場景下， ES7還可支援露營模式以及對外放電功能。

【電動車】Sony夥本田　以獨立合資公司開發電動車

搭載75kWh標準續航電池的ES7，補貼前售價為46.8萬人民幣（約54.8萬港元）；而搭載100kWh長續航電池的ES7，補貼前售價為52.6萬元起（約61.6萬港元）。即日起可於蔚來App進行預訂，預計今年8月28日交付。

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責任編輯：陳卓賢

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