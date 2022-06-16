【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 美軍高層：無武器係靈丹妙藥

美國為首西方國家在俄羅斯與烏克蘭開戰後，持續向基輔政府提供軍事援助。美國政府近日宣布，再向烏克蘭提供額外10億美元軍事援助，即將運送的武器裝備包括支援烏軍防衛東部的先進火箭系統。美軍高層亦向烏克蘭表明，並無武器是戰爭中的「靈丹妙藥」。

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（15日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電後發表聲明，宣布向烏克蘭增加10億美元軍事援助（約78億港元），提供額外火炮﹑彈藥﹑海岸防衛系統及先進火箭系統。

澤連斯基同日感謝拜登，持續及堅定地支持烏克蘭。澤連斯基指出，美國提供的安全支援非比尋常，讓烏克蘭更有望擊敗俄羅斯，羸得共同勝利。

美國國防部表示，自2月俄烏戰爭開始後，美方已向烏克蘭提供超過50億美元軍事援助（約390億港元）。美國有線網絡（CNN）分析估計，今次軍援將會動用美軍現存倉庫裝備，更快運抵烏克蘭。

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烏方屢次促請提供更多武器裝備，更指烏軍並未實際獲得充足的援助。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）反駁，表示美方運送武器裝備的速度全球首屈一指，通常數日內已交付烏方。

另外，米利強調在戰爭中沒有任何武裝系統是「靈丹妙藥」（silver bullet）。米利亦指出，烏克蘭若想更好利用美國及盟友提供的武器系統，應該針對更多目標使用。

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責任編輯：吳漢培