▲ 【美國加息】陳茂波：美加息致資金外流、惟未需即時上調最優惠利率 本地物業市場仍平穩

美國聯儲局宣布加息0.75厘，將聯邦基金利率上調至1.5厘至1.75厘，財政司長陳茂波表示，美國加息幅度是預期之內，不過，認為美國加息及縮表步伐持續，令環球經濟受壓，香港外圍風險增加，料金融市場波動會較大，提醒市民小心管理風險，但估計本地樓市仍然平穩。

陳茂波認為，由於本港銀行資金充裕，未必需要即時上調最優惠利率，要視乎未來套息活動及資金情況，銀行會按資金成本等因素，個別考慮是否調整最優惠利率，政府正動態評估。

他認為本港物業市場仍然平穩，因為新造按揭成數只佔樓價約五成半，還款金額佔借款人收入比例約3成7，承造按揭亦經過壓力測試，不必過份擔心。

股市或有較大波動 市民需留意風險

另外，陳茂波亦指，隨着港美息差擴闊，可預期會有資金流出香港，但強調銀行體系結餘仍有2800多億元，緩衝強勁，又預計香港通脹仍然溫和，全年升幅2%至2.1%。

他表示，美國面對通脹及加息縮表，加上歐洲受俄烏戰事影響，當歐美經濟環境轉差，會影響出口及新興經濟體表現，令股市波動會較大，市民需留意風險。

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