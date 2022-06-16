  • 28°C
香港時間 : 2022616日 (四) 10:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】傳染病專家福西確診 已接種4劑疫苗

環球社會熱點 10:43 2022/06/16

分享：

分享：

美國白宮首席醫療顧問福西宣布確診新冠肺炎，暫時在家隔離。福西已接種4劑新冠疫苗，出現輕微病徵，白宮指美國總統拜登非福西的密切接觸者。

【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加 【下一頁】

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）周三（15日）發聲明，宣布現年81歲的NIAID所長福西（Anthony Fauci）確診新冠肺炎。

NIAID指福西已接種2劑新冠疫苗及2劑加強劑，目前病徵輕微，會按照美國疾控中心（CDC）的防疫指引隔離及在家工作，直至檢測結果轉陰性再返回辦公室。

聲明更指出，拜登（Joe Biden）與其餘政府高級官員近期都並無與福西密切接觸。

福西自2020年3月疫情於美國爆發以來，一直代表華府主持抗疫工作。福西敦促民眾遵守社交距離、戴口罩及加快接種疫苗而深受民眾歡迎，但也有人批評福西主張的防疫措施過嚴。

【猴痘症】世衛憂污名化擬改名 將決定是否列公共衛生事件 【下一頁】

他上月接受訪問時透露，無論下屆由何人勝出美國大選，他都會選擇辭職離開政府。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國3月至4月的每日新增確診數回落至低於3萬宗，但近期疫情再有反彈趨勢，截至5月底的每日新增確診數多於10萬宗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加
2022/06/15
【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加
新加坡解除夜店人數限制 顧客無需出示陰性檢測結果
2022/06/14
新加坡解除夜店人數限制 顧客無需出示陰性檢測結果
加拿大取消旅客接種疫苗要求 包括内陸及出境（第二版）
2022/06/15
加拿大取消旅客接種疫苗要求 包括内陸及出境（第二版）
【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
2022/06/13
【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求
2022/06/11
【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求

你可能感興趣

【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加
14:22 2022/06/15
【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加
新加坡解除夜店人數限制 顧客無需出示陰性檢測結果
18:26 2022/06/14
新加坡解除夜店人數限制 顧客無需出示陰性檢測結果
加拿大取消旅客接種疫苗要求 包括内陸及出境（第二版）
16:52 2022/06/15
加拿大取消旅客接種疫苗要求 包括内陸及出境（第二版）
疫情 傳染病 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 拜登 美國 白宮

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 法德意元首料訪基輔（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 法德意元首料訪基輔（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 法德意元首料訪基輔（不斷更新）
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間10:00）
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款