【美國疫情】傳染病專家福西確診 已接種4劑疫苗

美國白宮首席醫療顧問福西宣布確診新冠肺炎，暫時在家隔離。福西已接種4劑新冠疫苗，出現輕微病徵，白宮指美國總統拜登非福西的密切接觸者。

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美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）周三（15日）發聲明，宣布現年81歲的NIAID所長福西（Anthony Fauci）確診新冠肺炎。

NIAID指福西已接種2劑新冠疫苗及2劑加強劑，目前病徵輕微，會按照美國疾控中心（CDC）的防疫指引隔離及在家工作，直至檢測結果轉陰性再返回辦公室。

聲明更指出，拜登（Joe Biden）與其餘政府高級官員近期都並無與福西密切接觸。

福西自2020年3月疫情於美國爆發以來，一直代表華府主持抗疫工作。福西敦促民眾遵守社交距離、戴口罩及加快接種疫苗而深受民眾歡迎，但也有人批評福西主張的防疫措施過嚴。

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他上月接受訪問時透露，無論下屆由何人勝出美國大選，他都會選擇辭職離開政府。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國3月至4月的每日新增確診數回落至低於3萬宗，但近期疫情再有反彈趨勢，截至5月底的每日新增確診數多於10萬宗。

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責任編輯：鄭錦玲