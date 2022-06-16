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【網絡安全】全球數據外洩事件增加   報告：每分鐘有324個賬戶被外洩

科技 10:44 2022/06/16

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自2004年以來，全球共有149億用戶被黑客入侵，泄露了電郵地址、密碼和IP地址等數據。

數碼化令大眾生活更常接觸到網絡，但也更容易遭黑客入侵，導致數據外洩。據VPN服務供應商Surfshark的報告，全球數據外洩事件近期開始回升，按2022年第二季的資料，每分鐘就有324個賬戶被外洩。

【網絡安全】報告：66%醫療機構去年遭黑客攻擊　5招部署防禦

Surfshark對全球被入侵用戶數量進行研究，每月都會更新相關記錄。最新記錄顯示，在2022年第一季，每分鐘有304個賬戶被黑客攻擊，造成數據外泄。然而，來到2022年第二季時，就達到每分鐘有324個賬戶被外洩，按季升幅6.7%。

過去18年   149億用戶被入侵

該報告也提到，自2004年以來，全球共有149億用戶被黑客入侵，泄露了電郵地址、密碼和IP地址等數據。在過去18年中，被入侵用戶數量最多的國家是美國（23億），然後是俄羅斯（22億）、中國（9.87億）德國（4.27億）和法國（3.95億）。當中美俄兩國的賬戶被入侵的頻率遠高於其他國家，佔全球總入侵次數30%。

【職場文化】網絡保安工作壓力大　45%從業員考慮轉行

不過，並非所有國家都面臨相同程度的網絡風險。報告指出，歐洲賬戶遭數據外泄的機會率是全球人口的三倍，當中俄羅斯是最被黑客針對的國家，歐洲每10次黑客入侵事件中，就有5次是在俄羅斯發生。

同時，俄羅斯也是被黑客入侵頻率最高的國家。據統計，每個俄羅斯賬戶的電郵地址平均被入侵次數高達15次，較全球平均水平高7.8倍。

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責任編輯：陳卓賢

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