【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘　瑞銀：儲局急加息冀重新贏得市場信任（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘（不斷更新）

美國聯儲局加息0.75厘，加幅為28年來最大。美國聯儲局主席鮑威爾表示，勞動市場極度緊張，通脹過高，而加息75點子並不尋常。投資界普遍預期，聯儲局未來會繼續進取加息，未來加息0.5厘至1厘均有可能，預期市場波動性會持續。本網綜合市場對聯儲局加息的解讀及看法。

金管局上調基本利率至2厘 余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱【下一頁】

儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態 點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘【下一頁】

美國80年代初CPI近15% 儲局前主席沃爾克大手加息5厘 聯邦基金利率曾高見20厘【下一頁】

【更新至16：36】

瑞銀：儲局迅速加息希望重新贏得市場的信任

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，儲局迅速加息75個基點，顯示在經濟衰退風險增加的情況下，希望重新贏得市場的信任。儲局亦暗示7月可能繼續加快緊縮的步伐，該行，相信儲局的觀點保持鷹派直至通脹放緩。

該行繼續青睞價值型多於成長型投資，但近期發生的事件確實增加了美聯儲實現「軟著陸」的難度。通脹的頑固性和儲局的反應轉變，推高了市場對終端利率的預期（最新略低於4%）。儘管儲局實際上不需要一直加息至4%，但它真的這樣做的風險增加，經濟衰退的風險也隨之上升。

瑞銀預期，美國10年期國債收益率在12月升至3.25%，並不排除年末前突破此水平的可能性。而股市年內上行的空間有所縮小，儲局的行動將對經濟增長和估值產生負面影響。該行下調標指今年末目標至3,900點，明年盈利預測下調2%至每股235美元，遠期市盈率測從17.9倍降至16.6倍。

富達：儲局的鷹派態度已陸續反映

富達國際全球宏觀及策略配置主管Salman Ahmed表示，目前較高通脹率並顯著高於2013年和2018年的情況下，金融市場將持續收緊狀態，以致未來數月的經濟增長或急劇放緩，認為儲局的鷹派態度已陸續反映，如地產等利率敏感行業可能會持續受壓。此外，該行也看到消費者疲軟的跡象，因為最近的信心下降已進一步影響實體經濟數據，例如最新的零售銷售數據表現。鑑於整體債務水平非常高，實際利率進一步上升的程度有限。

面對目前的鷹派政策，富達指，對核心策略資產配置仍保持謹慎態度，維持減持股票和信用資產，並認為鑑於儲局緊縮政策可能引發嚴重的經濟增長放緩和衰退，因此預料信用市場仍將非常脆弱。然而，預期正在醞釀的經濟增長影響將開始主導通脹，這將成為執政者和市場的首要關注重點。

中金：美國加息最高或超4厘、「軟著陸」與否不完全由儲局決定

中金表示，這次美聯儲加息75個基點，加息幅度比上月的50個基點進一步擴大，表明美聯儲已無法容忍當前的通脹水準，貨幣緊縮具有緊迫性。該行相信未來美國加息空間大，聯邦基金利率或高見4厘以上，不宜低估美國利率上行空間。

中金又指，抗通脹是美國最重要的任務，當局不惜以經濟衰退為代價，能否實現經濟「軟著陸」不完全由聯儲局決定。貨幣政策更關注整體CPI，而不是核心CPI，料聯儲局或於7月議息會議上繼續加息75個基點，而在年內剩餘的會議上，加息幅度也不會低。

信安資金管理：核心通脹開始放緩 第三季股市看法中性

信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉表示，下次議息會議再加息75點子並非不可能，但基於核心通脹開始放緩及部分經濟領域如零售及樓市開始轉弱，傾向相信7月較大機會加息50點子，假設9月議息會議亦加息50點子，其後開始放慢加息步伐，今年餘下的兩次議息會議再各加25點子，年底前指標利率或至少攀升至3.25厘。

陳曉蓉指，展望下半年，由於市場累積一定跌幅，在極端拋售及相對合理基本因素支持下，市場低位有機會出現熊市反彈，但若經濟數據急劇轉差並引發衰退憂慮急升，環球股市有機會再次顯著回落並尋底。第三季予股市中性看法，而相比大部分成熟市場，亞洲通脹前景相對溫和，部分國家未必需要急速加息，加上繼續受惠疫情後經濟活動重啟，區內股市可看高一線。板塊層面，價值及防守型板塊看高一線，偏好能源、金融及健康護理行業。

尚渤投資：經濟衰退幾乎一定發生

尚渤投資管理投資組合經理 Christian Hoffmann表示，儘管儲局有近400名博士在內工作，但他們在市場預測方面的往績糟糕透頂。儲局信譽岌岌可危，是次利率決定和新聞發佈會使是次 FOMC 會議成為近期最重要的會議之一。

他認為，長期滯脹不太可能會出現，但經濟衰退是幾乎一定會發生的，故認為要注意衰退將帶來多大的傷害。

摩根資產：經濟衰退風險不能忽視

摩根資產環球市場策略師Kerry Craig表示，美國加息75點子符市場預期，股市昨日反彈似是為連日下跌而稍作喘息。該行預計，聯儲局7月會議似乎可能會再次加息75個基點，12月會議則放緩至25個基點。

可是，一旦經濟下行較預期為快，而聯儲局加息又急又快，將加劇市場下調盈利預測。他提醒，經濟衰退的風險不能忽視，尤其是在聯儲局重申其將通脹率降至2%目標的承諾，這意味聯儲局可能願意犧牲經濟來實現這一目標。

巴克萊：整個加息周期料於明年初完結

巴克萊表示，維持7月及9月加息50點子的預期，若未來通脹數據持續強勁，推高長期通脹預期，7月才有可能再加息75點子。該行指，雖然點陣圖顯示聯儲局年底前會維持進取加息步伐，但相信若當局看到通脹有所回落，11月、12月及明年2月的加息幅度料會降至25點子，而整個加息周期料於明年初完結，聯邦基金利率料於3.25至3.5厘見頂。

貝萊德：若未來數月通脹沒有降溫 或與食品及能源價格高於預期有關

貝萊德認為，通脹已導致一些有形消費及投資放緩，如房屋，未來數月有可能看到核心PCE與消費物價指數（CPI）之間出現「楔形（wedge）」，造成有關分歧的主要原因可能是食品及能源價格波動，導致整體通脹保持高位，但核心PCE則有所緩和。

若未來數月通脹沒有降溫，相信與食品及能源價格高於預期有關，而聯儲局周三加息0.75厘的行動是有必要的，相信有助利率政策更接近中性。

渣打：港元將更頻繁地觸及7.85弱方兌換保證

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志認為，現時港元隔夜HIBOR只是約0.1厘，隨港美息差擴闊，套息交易的活動將愈趨頻繁，預期港元觸及7.85弱方兌換保證的次數會增加，未來數月會較頻繁地觸及7.85，銀行體系總結餘亦會繼逐步縮小，當銀行體系總結餘回落至1000億元以下，港元短息抽升速度便會更快。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆稱，只要通脹及勞動市場數據出超乎預期，便會改變聯儲局對息口走勢看法，因此未來金融市場將非常波動，預期短期急促加息步伐會繼續，7月及9月議息會議至少加息半厘，甚至會加息0.75厘。

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安本：不排除未來會議加息100點子的可能

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，聯儲局2022年的利率點陣圖現在明顯高於中性利率，並進入限制性區域，由於一年後（2023年）的點陣圖仍處於限制性區域，金融條件的收緊並且維持一段時間，最終將扼殺經濟增長周期，而且鮑威爾沒有為接下來的會議提供指導，這進一步增加了未來的不確定性。

Ray Sharma-Ong稱，鑑於本次會議缺乏前瞻性指引，以及解釋聯儲局成員如何在最後一刻轉為加息75個基點，聯儲局似乎願意將其可信度置於風險之中，因此不應排除在未來會議上出現加息100個基點的可能性，預計市場將在完全消化聯儲局加息75個基點的情況下繼續運行， 同時本週五（6 月17 日）為三巫日，市場會出現緩解性反彈。

中銀香港：每次接近美國公布通脹及議息 均可能重新推高美元

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪表示，商品價格將會對通脹帶來較持續影響，預期聯儲局可能於7月進一步加息75基點先抗通脹，而隨經濟因加快加息而降溫，9月應可下降至加息半厘，其後兩次議息會議分別加息25基點，預期2022年底聯邦基金利率可達3.5厘。假如較樂觀的情況出現，即疫情解封帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍低於3.5厘，符合最新利率點陣圖的中位數預期。

高耀豪稱，美匯指數方面，加快加息使市場擔心經濟衰退下將會利好美元，基於預期7月及9月將會持續加息半厘或以上，假設環境不變，每次接近美國公布通脹及議息，都有可能重新推高美元，這模式應將持續一段時間，未來仍需觀察通脹經濟等各種動態變化。

嘉信理財：投資者應為未來數月内的加息周期做好準備

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，聯儲局加息0.75厘令很多投資者驚訝，貨幣政策收緊並非沒有經濟衰退風險，因過往13個加息週期中，有10個與經濟衰退有關，而加息通常會抑制經濟需求，原因是加息會增加個人及企業的借貸成本，導致消費及投資活動減少。

他指，目前的經濟衰退風險亦隨著其他因素增加，包括俄烏戰爭，供應鏈短缺及通脹等，聯儲局仍表示會繼續收緊貨幣政策，故投資者應為未來數月内的加息周期做好準備。

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