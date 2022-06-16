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【聯儲局加息】 聯儲局加息0.75 厘如預期 鮑威爾：0.75 厘加息幅度不是常態

環球政經 15:22 2022/06/16

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聯儲局（Fed) 在周四（16日) 凌晨公布了議息結果，其一如市場預期，加息0.75厘，將聯邦基金利率上調至1.5厘至1.75厘，幅度自1994年，即28年來最大, 目標是遏制通脹的飆升，並預計未來幾個月經濟放緩和失業率上升 ，2024年的失業率會由預期的3.6%升至4.1%。

聯儲局官員預計該利率在今年底的利率中位數為3.4厘，並在 2023 及2024年升至 3.8厘及3.4厘，而在今年 3 月份的預測顯示，該比率將上升至 1.9厘。

美國聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在記者會表示，勞動市場極度緊張，通脹過高，故儲局決定加息0.75厘，強調該幅度並不尋常，不會成為常態，但認為7月的利率增幅較可能是0.5厘或0.75厘。

另外，聯儲局會繼續減少持有美國國債及不動產抵押貸款證券（MBS），在 5月議息時指，會於6月起每月縮表475億美元，即每個月縮減300億美元的公債和175億美元的抵押貸款證券(MBS)，並在3個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元，即每個月縮減600億美元公債和350億美元抵押貸款證券。

CFRA Research紐約首席投資策略師Sam Stovall 指，「 聯儲局做出了這政策的改變，實際上市場經已接受了這些信息，並且幾乎拋售了它。但一旦聯儲局主席表示在下次會議上可能會有類似的 75 個基點的上調，那就是市場上漲的時候。這是聯儲局終於意識到通脹問題並願意採取更激進的行動。」。

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責任編輯：關海儀

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經濟 加息 美國聯儲局 縮表 通脹 美國 美元 失業率 議息 鮑威爾

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