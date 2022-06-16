▲ 【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72% 超越騰訊成最高成交股份（第二版）

新東方在綫 （01797） 股價連日炒上，新東方在綫股價午後曾大升一倍，破頂高見33.15元，收市升72.7%，報28.6元，成交近112億元，超越騰訊 （00700） ，成為港股成交最高股份。旗下雙語帶貨平台「東方甄選」抖音粉絲數量最新超過1000萬，相較6月9日的112萬，急增近900萬。

新東方在綫為昨日北水淨買入第3多的個股，昨再獲北水淨買入3.63億元，近三日累計淨買入額約12.23億元。

新東方在綫年初至今累升近5倍，以高位33.15元計，股價5個交易日已升逾6倍。新東方在綫尋求轉型成功，創辦人俞敏洪此前指正組建新東方「直播間」隊伍，專門推廣教育產品。

（第二版加入收市價）

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責任編輯︰梁浩碩

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