  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份（第二版）

股市 16:15 2022/06/16

分享：

分享：

【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份（第二版）

新東方在綫 （01797） 股價連日炒上，新東方在綫股價午後曾大升一倍，破頂高見33.15元，收市升72.7%，報28.6元，成交近112億元，超越騰訊 （00700） ，成為港股成交最高股份。旗下雙語帶貨平台「東方甄選」抖音粉絲數量最新超過1000萬，相較6月9日的112萬，急增近900萬。

新東方在綫為昨日北水淨買入第3多的個股，昨再獲北水淨買入3.63億元，近三日累計淨買入額約12.23億元。

新東方在綫年初至今累升近5倍，以高位33.15元計，股價5個交易日已升逾6倍。新東方在綫尋求轉型成功，創辦人俞敏洪此前指正組建新東方「直播間」隊伍，專門推廣教育產品。

（第二版加入收市價）

相關文章：【大行看法】摩通指新東方擁43億美元淨現金屬抵買至極　上調至「增持」評級、潛在升幅達四成

相關文章：【異動股｜教育股】新東方在線收市升近4成　直播10.8萬人觀看　開台3日增151萬粉絲錄逾千人幣交易額升幅

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

港股 教育股 新東方在綫（01797）

上一篇文章

【電子消費券2022】中銀香港BoC Pay與友和YOHO加碼優惠　經BoC Pay領消費券可1999元買iPhone 13、半價買PS5

下一篇文章

【TSLA】美國版Tesla全線加價　Model Y長續航版加價3000美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美股期貨】道指期貨轉跌近400點　納指期貨跌2.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨轉跌近400點　納指期貨跌2.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款