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【美股焦點】再有美企減慢請人　Spotify稱招聘速度將放慢25%

股市 11:13 2022/06/16

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【美股焦點】再有美企減慢請人　Spotify稱招聘速度將放慢25%

繼多間美企先後表示減慢招聘後，網上音樂串流平台Spotify（美：SPOT）行政總裁Daniel Ek在周三給員工的電子郵件中表示，將招聘速度放慢25%，但指公司將繼續招聘和發展，並在未來幾個季度對新員工的數量更加謹慎。

Spotify發言人Adam Grossberg引述首席財務官Paul Vogel在公司投資者日上表示，公司清楚地意識到全球經濟的不確定性日益增加。雖然公司尚未看到對業務產生任何實質性影響，但正在密切關注情況，並評估近期員工人數增長。不過，Grossberg拒絕就招聘速度放慢25%的含意。

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編輯：姚卓然

Spotify（美：SPOT） Spotify 美股
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