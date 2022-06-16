【港股市況】恒生指數高開207點後轉跌百點　儲局加息0.75厘銀行股逆市升　新東方在綫再升四成破頂（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

儲局加息0.75厘，市場解讀為決心遏通脹，美股上升，港股高開約200點。恒生指數開報21515點，升207點。恒生科技指數升1.3%，報4764點。阿里巴巴 （09988） 升3%；美團 （03690） 升近3%；滙豐 （00005） 升近1%；新東方在綫 （01797） 再升近15%破頂。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：38】三桶油向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【10：36】舜宇 （02382） 升幅擴大至逾3%，高見122元。

【10：31】快手 （01024） 愈跌愈有，最新挫近一成，低見79.2元，成交24億元。

【10：27】大市跌幅擴大至近150點，報21160點，跌147點；科指跌1.2%，報4645點。

【10：25】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 升逾1%；吉利 （00175） 跌0.1%；廣汽 （02238） 跌0.5%。

【10：22】易居 （02048） 升幅擴大至6成，高見1.73元，成交1.6億元。

【10：18】快手 （01024） 跌幅擴大至逾6%，低見82元。

【10：12】【教育股】新東方在綫再升四成破頂、今年累升逾3倍 昨獲北水淨買入3.6億元

【10：00】易居 （02048） 逆市升三成，高見1.42元。

【09：58】煤炭股下挫，兗礦能源 （01171） 跌逾4%；中煤能源 （01898） 跌逾3%；神華 （01088） 跌逾2%。

【09：57】大唐西市 （00620） 挫逾三成，破底低見0.71元。

【09：54】內險股今早個別發展，平保 （02318） 升0.4%；國壽 （02628） 升0.2%；財險 （02328） 跌0.6%；太保 （02601） 跌0.2%。

【09：52】港股跌幅收窄，最新跌約25點。

【09：49】手機孖寶逆市向好，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 分別升逾1%。

【09：46】騰訊 （00700） 跌幅擴大至2%，低見372元；美團 （03690） 轉跌0.8%；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.9%。

【09：45】東方海外 （00316） 挫半成，低見231.8元。

【09：43】大市跌幅擴大至近百點，報21220點，跌88點。

【09：40】恒指最新轉跌26點，報21281點；科指升不足0.1%，報4706點。

【09：39】新東方在綫 （01797） 升逾三成，破頂高見22.7元。

【09：38】港股升幅進一步收窄至不足50點，升38點，報21347點。

【09：37】ATM中，騰訊 （00700） 早段轉跌1%，低見375.2元。阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至2%；美團 （03690） 升0.8%。

【09：37】快手 （01024） 股價逆市跌逾4%，低見83.35元。

【09：36】滙豐 （00005） 升1%；渣打 （02888） 升近2%。另外，恒生 （00011） 升0.7%；東亞 （00023） 升0.2%；中銀香港 （02388） 升0.3%。

【09：33】港股開市後升幅收窄至約120點，報21429點；科指升0.8%，報4738點。

【09：33】新東方在綫 （01797） 開市後升幅擴大至25%，破頂高見20.8元，成交7億元。

【09：31】聯儲局加息0.75厘，本港地產股今早個別發展，恒地 （00012） 跌0.2%；新地 （00016） 跌0.3%；新世界 （00017） 跌0.9%；信置 （00083） 升0.7%；長實 （01113） 升0.1%。

【09：26】百度 （09888） 高開3%。昨日有報道指百度正考慮出售串流平台愛奇藝（美：IQ）主要股權，愛奇藝指有關消息不實，純屬謠言。

【中概股】百度據報謀逾500億溢價出售主要股權 愛奇藝：消息不實屬謠言（第二版）

【09：23】蔚來 （09866） 昨晚舉行新產品發布會，公布全新純電動車SUV蔚來ES7，股價今早高開7%。

【電動車】蔚來發布純電SUV蔚來ES7 售價介乎46.8至52.6萬人幣

【09：21】恒生指數開報21515點，升207點。恒生科技指數升1.3%，報4764點。阿里巴巴 （09988） 升3%；美團 （03690） 升近3%；滙豐 （00005） 升近1%；新東方在綫 （01797） 再升近15%破頂。

【09：13】期指開報21450點，升241點或1.1%。

【08：53】恒指黑期最新升約282點。

【08：18】恒指黑期升約293點，報21587點；道指期貨升188點，報30856點。

【07：50】【美國加息】金管局跟隨美國加息 將基準利率上調至2厘

【07：47】【澳門賭牌】英皇娛樂酒店旗下澳門衛星場交由澳娛營運 收取最多2100萬費用

【07：45】【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤 銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21383點，升74點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.48元，較港收市價高0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報382.15元，較港收市價高2.35元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.98元，較港收市價高0.38元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局宣布加息0.75厘，幅度28年來最大 ； 主席鮑威爾認為下次會議加息50點子或75點子均有可能，市場解讀為展現出遏止通脹的決心，但認為加息及縮表仍會為經濟增長帶來風險，道指一度急升超過600點，收市升幅縮半，道指收市升303點，報30668點；標指升54點，報3789點；納指升270點或2.5%，報11099點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

責任編輯︰梁浩碩