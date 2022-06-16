【港股市況】恒指黑期升約293點、道指期貨升188點　儲局加息0.75厘、滙豐ADR較港高1%（不斷更新）

下一篇文章
美國聯儲局加息0.75厘顯遏通脹決心 美股上揚港股料跟升
儲局加息0.75厘，市場解讀為決心遏通脹，美股上升，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開74點，恒指料開報21383點。滙豐 （00005） ADR折合報50.48元，較港收市價高0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報382.15元，較港收市價高2.35元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.98元，較港收市價高0.38元或0.4%。
【08：53】恒指黑期最新升約282點。
【08：18】恒指黑期升約293點，報21587點；道指期貨升188點，報30856點。
【07：50】【美國加息】金管局跟隨美國加息 將基準利率上調至2厘
【07：47】【澳門賭牌】英皇娛樂酒店旗下澳門衛星場交由澳娛營運 收取最多2100萬費用
【07：45】【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤 銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報21383點，升74點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.48元，較港收市價高0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報382.15元，較港收市價高2.35元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.98元，較港收市價高0.38元或0.4%。
【07：30】聯儲局宣布加息0.75厘，幅度28年來最大 ； 主席鮑威爾認為下次會議加息50點子或75點子均有可能，市場解讀為展現出遏止通脹的決心，但認為加息及縮表仍會為經濟增長帶來風險，道指一度急升超過600點，收市升幅縮半，道指收市升303點，報30668點；標指升54點，報3789點；納指升270點或2.5%，報11099點。
責任編輯︰梁浩碩