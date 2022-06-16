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【港股市況】恒指黑期升約293點、道指期貨升188點　儲局加息0.75厘、滙豐ADR較港高1%（不斷更新）

股市 09:03 2022/06/16

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港股市況不斷更新

儲局加息0.75厘，市場解讀為決心遏通脹，美股上升，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開74點，恒指料開報21383點。滙豐 （00005） ADR折合報50.48元，較港收市價高0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報382.15元，較港收市價高2.35元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.98元，較港收市價高0.38元或0.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【08：53】恒指黑期最新升約282點。

【08：18】恒指黑期升約293點，報21587點；道指期貨升188點，報30856點。

【07：50】【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基準利率上調至2厘

【07：47】【澳門賭牌】英皇娛樂酒店旗下澳門衛星場交由澳娛營運　收取最多2100萬費用

【07：45】【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21383點，升74點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.48元，較港收市價高0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報382.15元，較港收市價高2.35元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.98元，較港收市價高0.38元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +3
    +2

【07：30】聯儲局宣布加息0.75厘，幅度28年來最大 ； 主席鮑威爾認為下次會議加息50點子或75點子均有可能，市場解讀為展現出遏止通脹的決心，但認為加息及縮表仍會為經濟增長帶來風險，道指一度急升超過600點，收市升幅縮半，道指收市升303點，報30668點；標指升54點，報3789點；納指升270點或2.5%，報11099點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 經濟 港股ADR 恒生指數 美股

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美國聯儲局加息0.75厘顯遏通脹決心　美股上揚港股料跟升
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