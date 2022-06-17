【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌212點　阿里美股失100港元關（不斷更新）

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市場避險意識升溫，美債價上升，債息下跌，美滙指數在日圓急升下，跌1.3%，金價上升，歐美股市急瀉，歐股跌2%至3%，道指跌741點，納指跌4.1%，夜期亦跌212點，收報20533點，藍籌ADR乏力。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.65 -0.3% 美團ADR 187.13 -1.1% 騰訊ADR 362.56 -1.4% 阿里巴巴美股 99.54 -2.8%

北水續吸19億 惟淨沽新東方在綫1.6億

北水雖然吸19.4億元，但淨流入較昨日的43.5億元稍為放慢，中海油（00883）仍持續獲得吸資，共3.4億元，不過，近日的股壇神話新東方在綫（01797），則錄得淨流出1.6億元。

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恒生指數跌462點再失二萬一 ATM齊跌3% 教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍

儲局加息0.75厘，市場解讀為決心遏通脹，美股上升，港股高開207點，其後走勢反覆向下，午後美股期貨三大指數跌逾1%，大市尾市一度跌600點，恒生指數收報20845點，跌462點，再失二萬一，成交1584.9億元。恒生科技指數跌3.3%，報4547點。美團 （03690） 跌近4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；快手 （01024） 跌逾8%；新東方在綫 （01797） 再升逾72%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中銀香港 30.15 +0.5 +1 13 中生製藥 4.18 +0.7 +1 4 九倉置業 33.70 +0.6 +1 23 阿里巴巴 102.40 -3.0 -47 29 騰訊 367.60 -3.2 -57 13 美團 189.20 -4.0 -62 -40

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌212點，收報20533點

【22：00】夜期跌134點，報20611點

【18：39】夜期跌73點

【16：10】恒生指數收報20845點，跌462點，再失二萬一，成交1584.9億元。恒生科技指數跌3.3%，報4547點。美團 （03690） 跌近4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；快手 （01024） 跌逾8%；新東方在綫 （01797） 再升逾72%。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

【16：00】恒生指數U盤前跌520點，報20787點。

【15：57】美股期貨跌逾1%，恒指最新跌約515點。

【15：47】滙豐 （00005） 尾市轉跌0.1%，低見49.65。

【15：34】港股跌幅進一步擴大，最新跌600點，跌至20700點水平，美團最新跌5%。

【15：26】大市跌逾500點，報20768點，跌539點；科指跌4%，報4514點。阿里巴巴、美團跌4%；騰訊跌逾3%。

【15：21】美團 （03690） 尾市跌4%，低見189元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3.5%。京東 （09618） 跌近2%；小米 （01810） 跌逾3%。

【15：17】恒指尾市跌400點，報20894點，跌413點；科指跌3.2%，報4552點。

【15：01】新東方在綫 （01797） 大升一倍，破頂高見33.15元，成交達84.6億元。

【14：59】恒指跌近370點，報20940點，跌368點；科指跌3%，報4564點。

【14：53】新東方在綫 （01797） 飈升9成，破頂高見31.55元，成交80億元。

【14：53】【異動股｜家電股】國美午後一度升4成 先後3次觸發市調機制

【14：50】安樂工程 （01977） 午後跌逾13%，低見1.55元，成交260.6萬元。

【14：43】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至3%，低見102.3元。

【14：35】光大證券 （06178） 挫一成，低見5.82元。昨日再次漲停的光大證券A股昨晚發布風險提示，目前，公司主營業務未發生變化，日常經營情況正常，外部環境無重大變化；公司股票漲幅、市盈率和市淨率高於行業平均水平。

【14：22】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%。

【14：19】兗礦能源 （01171） 跌幅擴大至7%；神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 跌逾半成。

【異動】煤炭股下插、神華跌5% 日前韓正稱要建立電煤調控機制

【14：16】中石油 （00857） 午後跌逾3%；中海油 （00883） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌近2%。

【13：52】大市跌幅擴大至逾300點，跌穿二萬一關口，報20982點，跌325點；科指跌2.2%，報4600點。

【13：51】國美零售 （00493） 午後抽升逾三成，高見0.51元，觸發市調機制。

【13：28】美圖 （01357） 升逾四成，高見1.35元觸發市調機制。

【13：24】騰訊 （00700） 最新跌近3%，低見368.4元，大市跌近300點，報21020點，跌287點，又試二萬一關口支持。

【13：23】美圖 （01357） 升幅擴大至逾兩成，高見1.15元，成交5233萬元。

【13：20】天立教育 （01773） 最新升近1.2倍，高見1.78元，再觸發市調機制。另外，思考樂 （01769） 、新東方在綫 （01797） 分別升逾7成；光正教育 （06068） 升逾6成。

【13：15】區塊鏈概念股普遍逆市反彈，火幣科技 （01611） 升逾4%；歐科雲鏈 （01499） 跌1%；雄岸科技 （01647） 破底低見0.128元後轉升近4%；美圖 （01357） 升近14%。

【13：13】東方海外 （00316） 跌幅擴大至逾7%，低見227元。中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 跌3%。

【13：12】【新股IPO】快狗打車GOGOX2246孖展暫錄逾1.1億 國際配售獲超額認購（不斷更新）

【13：11】大市跌幅擴大至逾200點，恒指跌213點，21094點；科指跌1.3%，報4639點。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 轉跌0.6%；美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：06】恒地 （00012） 午後跌近3%；新地 （00016） 、新世界 （00017） 跌逾1%；信置 （00083） 升0.5%；長實（ 01113）跌0.7%。

【13：06】新東方在綫 （01797） 午後升幅擴大至76%，破頂高見29.95元。

【13：00】恒指午後初段跌近150點，報21161點，跌146點；科指跌0.8%，報4667點。

【12：48】卓悅 （00653） 午後停牌，停牌前報0.119元，升2.6%，成交9.8萬元。

【12：48】【騰訊700】騰訊中午跌2% 微信支付稱今早異常已確認完全恢復

【12：12】【美國加息】滙豐維持5%最優惠利率不變

【12：00】恒生指數半日跌85點，報21223點，成交768億元。恒生科技指數跌0.6%，報4677點。騰訊 （00700） 跌2%；快手 （01024） 跌近6%；銀行股向好，滙豐 （00005） 逆市升逾1%；教育股續炒上，新東方在綫 （01797） 再升近六成破頂。另外，天立教育 （01773） 升近8成；思考樂（001769）、光正教育 （06068） 升逾五成。

【11：49】港股收市前跌近百點，報21215點，跌93點。

【11：39】【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂涉與信興合謀定價 遭競委會入稟、預告尚有其他反競爭行爲

【11：39】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至55%，破頂高見25.85元，成交42億元，暫為成交最大股份。

【11：36】大市最新再轉跌約65點，報21242點；科指跌0.5%，報4681點。

【11：31】光正教育 （06068） 、天立教育 （01773） 、新東方在綫 （01797） 分別升逾五成。

【11：31】【港元拆息】與樓按相關的一個月HIBOR創兩年高 連升8日見0.58厘

【11：30】內地股市半日上揚，上證升0.3%；深證升1%；創業板指升1.4%。

【11：22】【美國加息】渣打：套息交易趨活躍、港元會更頻繁地觸及7.85 年底才有加P壓力

【11：19】天立教育 （01773） 升幅擴大至逾七成，高見1.39元，成交1.4億元。思考樂教育 （01769） 升逾三成；中國東方教育 （00667） 、希望教育 （01765） 升兩成。

【11：14】快手 （01024） 跌幅收窄至4%報83.9元，今早曾挫一成低見79.2元。

【11：02】天立教育 （01773） 突抽升三成，報1.03元，觸發市調機制，成交3845萬元。

【11：00】滙豐 （00005） 升逾1%，高見50.65元；渣打 （02888） 升近2%。恒生 （00011） 升0.6%；東亞 （00023） 升1%；中銀香港 （02388） 升0.8%。

【10：57】新東方在綫 （01797） 最新升五成，破頂高見25元，成交34億元。

【10：53】【美國加息】陳茂波：美加息致資金外流、惟未需即時上調最優惠利率 本地物業市場仍平穩

【10：47】恒指最新轉升，報21320點，升12點；科指跌0.1%，報4697點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 升0.7%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【10：43】港股最近跌約65點，報21241點。

【10：38】三桶油向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【10：36】舜宇 （02382） 升幅擴大至逾3%，高見122元。

【10：31】快手 （01024） 愈跌愈有，最新挫近一成，低見79.2元，成交24億元。

【10：27】大市跌幅擴大至近150點，報21160點，跌147點；科指跌1.2%，報4645點。

【10：25】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 升逾1%；吉利 （00175） 跌0.1%；廣汽 （02238） 跌0.5%。

【10：22】易居 （02048） 升幅擴大至6成，高見1.73元，成交1.6億元。

【10：18】快手 （01024） 跌幅擴大至逾6%，低見82元。

【10：12】【教育股】新東方在綫再升四成破頂、今年累升逾3倍 昨獲北水淨買入3.6億元

【10：00】易居 （02048） 逆市升三成，高見1.42元。

【09：58】煤炭股下挫，兗礦能源 （01171） 跌逾4%；中煤能源 （01898） 跌逾3%；神華 （01088） 跌逾2%。

【09：57】大唐西市 （00620） 挫逾三成，破底低見0.71元。

【09：54】內險股今早個別發展，平保 （02318） 升0.4%；國壽 （02628） 升0.2%；財險 （02328） 跌0.6%；太保 （02601） 跌0.2%。

【09：52】港股跌幅收窄，最新跌約25點。

【09：49】手機孖寶逆市向好，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 分別升逾1%。

【09：46】騰訊 （00700） 跌幅擴大至2%，低見372元；美團 （03690） 轉跌0.8%；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.9%。

【09：45】東方海外 （00316） 挫半成，低見231.8元。

【09：43】大市跌幅擴大至近百點，報21220點，跌88點。

【09：40】恒指最新轉跌26點，報21281點；科指升不足0.1%，報4706點。

【09：39】新東方在綫 （01797） 升逾三成，破頂高見22.7元。

【09：38】港股升幅進一步收窄至不足50點，升38點，報21347點。

【09：37】ATM中，騰訊 （00700） 早段轉跌1%，低見375.2元。阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至2%；美團 （03690） 升0.8%。

【09：37】快手 （01024） 股價逆市跌逾4%，低見83.35元。

【09：36】滙豐 （00005） 升1%；渣打 （02888） 升近2%。另外，恒生 （00011） 升0.7%；東亞 （00023） 升0.2%；中銀香港 （02388） 升0.3%。

【09：33】港股開市後升幅收窄至約120點，報21429點；科指升0.8%，報4738點。

【09：33】新東方在綫 （01797） 開市後升幅擴大至25%，破頂高見20.8元，成交7億元。

【09：31】聯儲局加息0.75厘，本港地產股今早個別發展，恒地 （00012） 跌0.2%；新地 （00016） 跌0.3%；新世界 （00017） 跌0.9%；信置 （00083） 升0.7%；長實 （01113） 升0.1%。

【09：26】百度 （09888） 高開3%。昨日有報道指百度正考慮出售串流平台愛奇藝（美：IQ）主要股權，愛奇藝指有關消息不實，純屬謠言。

【中概股】百度據報謀逾500億溢價出售主要股權 愛奇藝：消息不實屬謠言（第二版）

【09：23】蔚來 （09866） 昨晚舉行新產品發布會，公布全新純電動車SUV蔚來ES7，股價今早高開7%。

【電動車】蔚來發布純電SUV蔚來ES7 售價介乎46.8至52.6萬人幣

【09：21】恒生指數開報21515點，升207點。恒生科技指數升1.3%，報4764點。阿里巴巴 （09988） 升3%；美團 （03690） 升近3%；滙豐 （00005） 升近1%；新東方在綫 （01797） 再升近15%破頂。

【09：13】期指開報21450點，升241點或1.1%。

【08：53】恒指黑期最新升約282點。

【08：18】恒指黑期升約293點，報21587點；道指期貨升188點，報30856點。

【07：50】【美國加息】金管局跟隨美國加息 將基準利率上調至2厘

【07：47】【澳門賭牌】英皇娛樂酒店旗下澳門衛星場交由澳娛營運 收取最多2100萬費用

【07：45】【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤 銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21383點，升74點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.48元，較港收市價高0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報382.15元，較港收市價高2.35元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.98元，較港收市價高0.38元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局宣布加息0.75厘，幅度28年來最大 ； 主席鮑威爾認為下次會議加息50點子或75點子均有可能，市場解讀為展現出遏止通脹的決心，但認為加息及縮表仍會為經濟增長帶來風險，道指一度急升超過600點，收市升幅縮半，道指收市升303點，報30668點；標指升54點，報3789點；納指升270點或2.5%，報11099點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩