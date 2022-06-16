【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱

▲ 【美國加息】金管局跟隨美國加息將基本利率上調至2厘 余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱

美國聯儲局宣布加息後，香港金管局跟隨加息步伐，將基本利率上調75個基點至2厘，為今年第三次上調基本利率。金管局總裁余偉文指，聯儲局大幅加息符合市場預期，而在港美息差拉闊下，料港元維持7.85的弱方兌換保證，他又提醒市民置業及借貸時，要考慮利率上升的影響及其還款能力。

余偉文指，連同前兩次加息，美國聯儲局累計已加息1.5厘，在港美息差拉闊下，市場有誘因沽出港元、買入美元以進行套息交易，從而導致港元偏弱，此乃屬正常情況。他不擔心會有大規模資金外流，強調在聯匯制度設計下，隨着美息上升，資金流出港元體系屬預期之內。金管局預料繼續有接錢行動，以捍衛聯繫匯率，但頻密程度視乎市場港元供求，而息差是重要因素。

他指，目前香港貨幣金融市場保持暢順穩定運作，外匯市場運作暢順有序，市場流動性充裕。但隨着往後美國息口持續上升，並同步縮表，市場走勢將不明朗及出現波動，提醒大家要小心。

提醒置業或借貸時均須留意還款能力

就本港銀行何時上調最優惠利率（P），余偉文表示，最優惠利率為商業銀行自身決定，銀行會審視其資金成本結構及港元拆息來決定上調與否，而事實上，定期存款利率已經上升。他提醒市民在置業、借貸等的時候，務必小心考慮利率上升的影響及其還款能力。

對於本港會否出現負資產，他指這則要視乎樓市走勢，其走勢受不同因素影響，除息口外，亦包括土地供求、經濟環境、外圍因素、勞工市場等，如果樓價回落，高成數按揭用家更要小心。不過，他指，金管局對按揭有既定要求，例如須經過利率達3厘的壓力測試，又指現時借款人的還款能力高，金管局會密切監察市場情況。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

今晨聯儲局宣布加息0.75厘，將聯邦基金利率上調至1.5厘至1.75厘，幅度自1994年或28年來最大。主席鮑威爾（Jerome Powell）認為下次會議加息50點子或75點子均有可能。

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編輯：姚卓然