▲ 【澳門賭牌】英皇娛樂酒店旗下澳門衛星場交由澳娛營運 收取最多2100萬費用

英皇娛樂酒店 （00296） 此前公布6月27日起終止其博彩業務營運，英皇娛樂酒店表示一直與澳博 （00880） 旗下澳娛商討新安排，澳娛將於6月27日至12月31日繼續於澳門英皇娛樂酒店營運博彩業務。為此英皇娛樂酒店間接全資附屬天豪與澳娛訂立協議，天豪將於該期間向澳娛提供酒店客房、餐飲及其他服務，並同意免費向澳娛繼續提供澳門英皇娛樂酒店內的空間，以供澳娛營運博彩業務。

根據協議，就提供酒店客房、餐飲及其他服務而致使澳娛在該期間應付的所有費用的上限金額，估計不會超過2100萬元。

英皇娛樂酒店4月初宣佈，不與澳娛續簽前者在位於澳門南灣的英皇娛樂酒店之衛星賭場的經營合約。英皇娛樂酒店指高端博彩市場前景黯淡，雙方合約6月26日屆滿將不續簽。

日前報道指，澳門政府將於下周四（23日）與六家賭牌公司簽署延期合同，博彩經營批給期延長至今年12月底，各博企均要向政府支付4,700萬澳門元溢價金。

【濠賭股】據報澳門擬於下周四落實延長賭牌至今年尾 各博企須繳4700萬澳門元溢價金

【澳門賭牌】英皇娛樂酒店退出澳博旗下衛星賭場業務 指高端博彩市場前景黯淡

責任編輯︰梁浩碩