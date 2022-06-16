【ET財經早點1分鐘】儲局激進加息「安撫」市場 道指升303點 鮑威爾稱7月再加半厘或0.75厘 年底前或共加1.65厘 

激進加息「安撫」市場 道指升303點

美國聯儲局加息四分之三厘，近28年最大加幅，將美息加到1.5至1.75厘，美滙指數及美債息下跌，美債息跌至3.28厘，美滙指數跌穿105關，美股維持升勢。

道指升303點，納指升2.5%，對於美股上升，有分析認為是儲局大手加息，給予市場對抗通脹的信心，只是超賣反彈，因為加息及縮減資產負債表，將影響未來的經濟增長。

鮑威爾：7月再加半厘或0.75厘

聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，7月可能仍會進行一次較大幅度的加息，即半厘或是四分之三厘，但不認為這種加息幅度會成為常態，將在每次會議上視乎情況再做決定。

對於比之前暗示的加息幅度高，鮑威爾解釋，改變主意是因為數據顯示通脹及通脹預期升高，根據點陣圖，儲局官員預測今年年底利率中位數將升至3.4厘，意味今年餘下的4次議息會議，需再加息1.65厘。

另外儲局重申縮表規模會由475億美元，到9月會擴大到950億美元，鮑威爾表示，仍可以實現軟着陸，即不導至衰退的情況下降低通脹，即使失業率輕微上升至4.1%，而通脹回落至2%，在健康的經濟體來說，仍然係值得做。

夜期升45點 滙豐ADR高1%

美滙指數回軟，利好其他國家的貨幣走勢，離岸人民幣急升1.3%，中概股指數升2%，夜期升45點，滙豐ADR成加息受惠股，高港股收市價1%。