【理財智慧】買危疾就好似換電話 定時要更新一下

最近保險業界都發生了不少負面新聞，對於整個行業都有一定的影響，最近就發生了偽造患癌記錄騙取保險金的新聞，主要內容便是由癌症病人冒充保單持人進行檢查，以申請危疾保險賠償。本文便會略作介紹危疾保險、為什麼需要適時更新和幾歲後不應該買危疾保險。

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危疾保險

有別於醫療保險的實報實銷，危疾保險與人壽產品類似，後者是受投保不幸離世，其受益人便會獲得賠償；前者便是如果投保人在投保期間患上不同程度的危險疾病，便會獲得比例的賠償，如果在供款期間曾經索償，日後也無需要再供款。

定時更新危疾保險

危疾保險算是近年比較新興的醫療保障產品，早期的危疾只是提供一次性的保障、也對於可受保的危疾數目較少。相反，現時的危疾產品可以提供多次賠償，甚至同一疾病都可以、具備儲蓄成份外。隨著「大流行」的出現，即使一些被「世衛認可的全球大流行疾病」也提供保障。

因此作為讀者，危疾產品永遠都要「與時並進」，因為在疾病日新月異的情況下，保障的範圍愈來愈廣，現時的危疾產品連較輕微的疾病也可以提供保障。因此購買危疾產品情況如「換手機」定時加多一份提供更多保障，真的有事都有額外一筆過現金保障。

幾歲後不應該買危疾保險?

危疾保險的目的是在患病時提供一筆過現金保障，例如供樓和應付日常開支，而且愈年輕槓桿成數愈高。但比較年長反而一份高端醫療保險就足夠。真的用不著的時候，可以為自己提供額外的流動資金。

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記者：陳佳恩