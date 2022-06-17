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【投資心理學】點解愈儲愈窮 理財時常見的四個盲點

理財智慧 00:35 2022/06/17

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相信不少讀者都對於理財有一定的認識，隨著科技的發展，市面上的投資物更趨五花百門。但其實在投資過程中，有時會陷入一個困境「愈儲愈窮」，本文便會分析在理財中常見的四個盲點，以提醒讀者避免陷入盲點。

同場加映:【青姐話】半生不死 等待沖喜

盲目追求高回報

近兩年不少人都對於「保本的儲蓄產品」、「派息基金」的熱情冷卻，最主要的原因是不少人都轉為投資於虛擬貨幣，因為有部分的虛擬貨幣可以如定期存款一樣，為投資者提高高息的回報，年均20厘左右的回報。但在回報高的背後就是相對的高風險，例如最近虛擬貨幣跌市，不少人都「損手」，過往麻目追求認為低風險的高回報，是百害無一利。

理財非單一性

可能有人認定理財便是將部分收入用於投資，但其實理財是一個籠統的說法，也包括儲蓄、保障、投資等，如何從收入中好好分配當中不同的份額，才是真正的理財。因此不應只著眼於投資的收入與回報。

儲蓄的重要性

「儲起來」相信我們從利是錢已經有這個想法，不少父母會為子女開設兒童戶口，為子女儲起利是錢。不少人都希望可以儲蓄，但發現「儲極儲不到」，其實最大原因就是無節制消費。最近有位朋友因為家人患病，希望提早取消保單，但經紀發現提早取消可能「血本無歸」，經紀反問他減少每月的儲蓄對於家人患病的實際幫忙有多少，既然是一個未知數，倒不如繼續留住保單。

不投資不會輸

每個人對於可以承受的投資風波都不同，有些人對於投資非常抗拒，例如無法接受損失。但其實不投資才是最大的輸家，因為每年都會有約3%的通脹率，即相同的金額實際的購買力按年會減少。現時市面上有不少跑贏通脹的投資產品，例如綠色債券、派息基金、指數ETF等，可以獲得高於通脹的回報，也不需要主動管理。

同場加映:【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

 

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記者：陳佳恩

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