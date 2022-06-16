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【特步1368】第二季至今零售流水強勁 特步上望14元

股樓投資 11:30 2022/06/16

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根據招商證券與特步（01368）的討論，管理層表示公司零售流水繼續復甦，5月前兩周零售流水按年增長高單位數，5月後兩周進一步提升至雙位數增幅，而6月至今，零售流水增長甚至比5月後兩周更佳。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

該行指出，假設疫情基本受控，並不再需要出台大規模封控措施，管理層仍然維持2022年按年增長20%至25%的收入目標。由於特步採取的是批發模式，公司上半年的收入已在第一季基本鎖定，測算上海和北京對特步的收入貢獻應該僅為1%至2%。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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招商證券預計，公司在7月中旬公布的第二季運營數據，可能會證實該行對其零售流水強勁反彈的預測。鑑於對疫情封控區域的收入敝口最小，特步可能在運動服裝公司中給出最佳的第二季業績，維持「買入」評級，目標價14元。

【同場加映】青姐話：半生不死 等待沖喜

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撰文：林衛

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特步國際（01368） 港股 買入 目標價 零售

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