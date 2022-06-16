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【券商點睇】長期商業化戰略充滿信心 嗶哩嗶哩變現能力強

股樓投資 10:30 2022/06/16

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由於疫情的反覆出現，使得嗶哩嗶哩（09626）的廣告和電商業務的增長受壓，第一季收入增長不及預期，僅增長30%。毛利率大幅下滑，經營虧損較上年同期擴大93%，主要因直播業務發展，導致公司的分成成本增加。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

但考慮到「Story Mode」對用戶增長的推動和潛在的變現能力，以及公司獨特的商業價值，國泰君安對公司的長期收入增長仍有信心。月活躍用戶（MAU）和付費率與早前該行的預期一致，維持總體用戶增長的預期不變。

【延伸閱讀】下半年展望：恒指下半年或上試25000點水平 光大重點推薦8隻股份，請按【見下頁】

    點擊圖片放大
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國泰君安預計，公司2022至2024年總體收入分別按年增長17.2%、35.1%和12.9%，重申「買入」評級，將目標價下調至231.05元，主要因該行對公司的長期商業化戰略和盈利能力的提高充滿信心。然而，下調目標價以反映更新的盈利預期。

【同場加映】青姐話：半生不死 等待沖喜

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撰文：林衛

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目標價 買入 嗶哩嗶哩—SW（09626） 港股

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