【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】卡薩布蘭卡大型商場 全世界首個最大圓錐型水族館

我和穆罕默德專程開車往卡薩布蘭卡到大型國際連鎖店購物，為新居添置用品，但穆罕默德口中經常說，沙漠周邊的城市也可以購買家居用品，有不少選擇及價錢也便宜些；我向他解釋，明白價錢是便宜些，但我想選較好質素的用品，耐用性高。況且，卡薩布蘭卡有多間大型連鎖店專門售賣電器等，種類較多可挑選合適的；最後他妥協。

▲ 高檔商店在商場內設計與別不同。

這間國際連鎖店全部集中在卡薩布蘭卡，門市多達10間。而周邊也有多間不同類型的大型連鎖店，如售賣太陽能發電板、電器及園藝用品等。

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忙了數天後，這天穆罕默德提議去水族館逛逛；原來這間水族館在大型商場內，是全世界首個及最大的圓錐型水族館，館內擁有近3,000種魚類，在巨型的水族館中也可看見鯊魚、魟魚(魔鬼魚)游來游去，剛巧看見潛水員正在清潔池底。最有趣是位置於水族館中心的玻璃電梯，我倆乘搭時感覺如潛水般。

▲ 圓錐型水族館是商場內的賣點。

▲ 圓錐型水族館是商場內的賣點。

這個購物中心位於海邊，商場劃分兩個區域，名牌及大眾化牌子的商店，在名牌區位置設計非常獨特，高掛大型水晶燈及地上舖上高雅的地毯等，當步入這位置時，你已知自己在名牌商店內，當中的名牌大家也認識的；另一端的大眾化牌子，恍如置身在香港。

而最吸睛是大型超級市場，我倆步入內逛逛，電器、食物及衣服等，應有盡有。在揀選小型電器時，由於牌子眾多，最後挑選了自己認識的牌子，不過，當我們揀選其中一件貨物放在手推內時，在場的職員即時協助，原來是要即時付款，但我倆表示仍未選購完畢，職員說這是他們公司的政策，終於在收銀處來來回回三次，我和穆罕默德 互望互笑，認為浪費時間，便離開電器部吧!

▲ 商場另一邊簡約設計。

由於商場位於海邊，不少高級餐廳設於半露天商場外，可邊吃東西一邊欣賞美麗的海景；是現代化又乾淨商場，無可挑剔的。

隨後，我倆開車到附近的沙灘，到達時游泳客眾多，逗留了一會穆罕默德說離開，他說沙灘的污糟邋遢，不喜歡這裏。其實又不致於污糟，只和沙漠的沙不同吧!

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作者 _Apple ( 陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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