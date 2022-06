【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】卡薩布蘭卡大型商場 全世界首個最大圓錐型水族館

我和穆罕默德專程開車往卡薩布蘭卡到大型國際連鎖店購物,為新居添置用品,但穆罕默德口中經常說,沙漠周邊的城市也可以購買家居用品,有不少選擇及價錢也便宜些;我向他解釋,明白價錢是便宜些,但我想選較好質素的用品,耐用性高。況且,卡薩布蘭卡有多間大型連鎖店專門售賣電器等,種類較多可挑選合適的;最後他妥協。

▲ 高檔商店在商場內設計與別不同。

這間國際連鎖店全部集中在卡薩布蘭卡,門市多達10間。而周邊也有多間不同類型的大型連鎖店,如售賣太陽能發電板、電器及園藝用品等。

忙了數天後,這天穆罕默德提議去水族館逛逛;原來這間水族館在大型商場內,是全世界首個及最大的圓錐型水族館,館內擁有近3,000種魚類,在巨型的水族館中也可看見鯊魚、魟魚(魔鬼魚)游來游去,剛巧看見潛水員正在清潔池底。最有趣是位置於水族館中心的玻璃電梯,我倆乘搭時感覺如潛水般。

▲ 圓錐型水族館是商場內的賣點。

這個購物中心位於海邊,商場劃分兩個區域,名牌及大眾化牌子的商店,在名牌區位置設計非常獨特,高掛大型水晶燈及地上舖上高雅的地毯等,當步入這位置時,你已知自己在名牌商店內,當中的名牌大家也認識的;另一端的大眾化牌子,恍如置身在香港。

而最吸睛是大型超級市場,我倆步入內逛逛,電器、食物及衣服等,應有盡有。在揀選小型電器時,由於牌子眾多,最後挑選了自己認識的牌子,不過,當我們揀選其中一件貨物放在手推內時,在場的職員即時協助,原來是要即時付款,但我倆表示仍未選購完畢,職員說這是他們公司的政策,終於在收銀處來來回回三次,我和穆罕默德 互望互笑,認為浪費時間,便離開電器部吧!

▲ 商場另一邊簡約設計。

由於商場位於海邊,不少高級餐廳設於半露天商場外,可邊吃東西一邊欣賞美麗的海景;是現代化又乾淨商場,無可挑剔的。

隨後,我倆開車到附近的沙灘,到達時游泳客眾多,逗留了一會穆罕默德說離開,他說沙灘的污糟邋遢,不喜歡這裏。其實又不致於污糟,只和沙漠的沙不同吧!

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

