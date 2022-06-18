  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 09:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】卡薩布蘭卡大型商場 全世界首個最大圓錐型水族館

名人薈萃 09:19 2022/06/18

分享：

分享：

我和穆罕默德專程開車往卡薩布蘭卡到大型國際連鎖店購物，為新居添置用品，但穆罕默德口中經常說，沙漠周邊的城市也可以購買家居用品，有不少選擇及價錢也便宜些；我向他解釋，明白價錢是便宜些，但我想選較好質素的用品，耐用性高。況且，卡薩布蘭卡有多間大型連鎖店專門售賣電器等，種類較多可挑選合適的；最後他妥協。

高檔商店在商場內設計與別不同。

這間國際連鎖店全部集中在卡薩布蘭卡，門市多達10間。而周邊也有多間不同類型的大型連鎖店，如售賣太陽能發電板、電器及園藝用品等。

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

忙了數天後，這天穆罕默德提議去水族館逛逛；原來這間水族館在大型商場內，是全世界首個及最大的圓錐型水族館，館內擁有近3,000種魚類，在巨型的水族館中也可看見鯊魚、魟魚(魔鬼魚)游來游去，剛巧看見潛水員正在清潔池底。最有趣是位置於水族館中心的玻璃電梯，我倆乘搭時感覺如潛水般。

圓錐型水族館是商場內的賣點。

圓錐型水族館是商場內的賣點。

這個購物中心位於海邊，商場劃分兩個區域，名牌及大眾化牌子的商店，在名牌區位置設計非常獨特，高掛大型水晶燈及地上舖上高雅的地毯等，當步入這位置時，你已知自己在名牌商店內，當中的名牌大家也認識的；另一端的大眾化牌子，恍如置身在香港。

而最吸睛是大型超級市場，我倆步入內逛逛，電器、食物及衣服等，應有盡有。在揀選小型電器時，由於牌子眾多，最後挑選了自己認識的牌子，不過，當我們揀選其中一件貨物放在手推內時，在場的職員即時協助，原來是要即時付款，但我倆表示仍未選購完畢，職員說這是他們公司的政策，終於在收銀處來來回回三次，我和穆罕默德 互望互笑，認為浪費時間，便離開電器部吧!

商場另一邊簡約設計。

由於商場位於海邊，不少高級餐廳設於半露天商場外，可邊吃東西一邊欣賞美麗的海景；是現代化又乾淨商場，無可挑剔的。

隨後，我倆開車到附近的沙灘，到達時游泳客眾多，逗留了一會穆罕默德說離開，他說沙灘的污糟邋遢，不喜歡這裏。其實又不致於污糟，只和沙漠的沙不同吧!

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

最新專欄文章 更多

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠商機處處 商人帶物品售賣
2022/06/11
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠商機處處 商人帶物品售賣
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥放寬入境 不眠廣場甦醒了
2022/06/04
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥放寬入境 不眠廣場甦醒了
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】傷口縫針如蜈蚣 摩洛哥工傷沒賠償
2022/05/28
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】傷口縫針如蜈蚣 摩洛哥工傷沒賠償
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】純天然可染髮 原材來自植物的Henna
2022/05/21
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】純天然可染髮 原材來自植物的Henna
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】埃本哈杜遊客稀少 古城沉靜了
2022/05/14
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】埃本哈杜遊客稀少 古城沉靜了
太陽能 太陽 家電 水族館 商場

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦工具用得其所才能發揮其效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【迪士尼樂園】迪士尼幻想工程香港挑戰賽 理工大學隊伍撼贏逾90隊參賽隊伍 獲為期六至八星期實習機會
【迪士尼樂園】迪士尼幻想工程香港挑戰賽 理工大學隊伍撼贏逾90隊參賽隊伍 獲為期六至八星期實習機會
屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
【Revlon破產】不堪供應鏈瓶頸打擊　著名化妝品牌Revlon正式申請破產保護
【Revlon破產】不堪供應鏈瓶頸打擊　著名化妝品牌Revlon正式申請破產保護
【加息期重臨】聯儲局狠加息0.75厘 28年來最急 投資邊類資產較穩陣?
【加息期重臨】聯儲局狠加息0.75厘 28年來最急 投資邊類資產較穩陣?
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款