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【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦工具用得其所才能發揮其效

名人薈萃 09:01 2022/06/18

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信命理者通常喜歡問一有趣問題，就是那種算命或卜卦工具最為厲害？自己在修習的前期時間，都會不時去追求所謂絕技，希望在命理範疇上傲視同儕。然而，在漫長的修習旅程，發現世上無絕學，最重要是你對一門學派技術有多深的了解及善於運用。我認識一些習了算命很久的人，口中的秘訣，單是聽名字派別已嚇到你暈，但實戰卻連簡單的命也批不下去，後來自己也放棄了追求秘技絕訣了。我跟幾位老師修習，他們不約而同都認為，習玄學跟武俠小說中的高手一樣，強者可以花草為兵器，弱者拿絕世兵器也伐木無力，因此我對於工具上追求，反而在於不是其神效，而是要看算命問事者究竟想有何作為。

事實上，每一項算命卜卦工具，都有其原理及特性，用於甲方管用不等於可以套有在乙方之上，因此，我們不能一技走天岸，要因時制宜去運用工具。好像最為人津津樂道的預測學「古三式」，表面上都是預測為用，但實際上運用上是用於不同的領域。「太乙神數」為古三式之首，是古時用以模擬天體大道運行的預測工具，統十二運卦象之術，由於主要是用於「測天」，所以太乙神數主要是用來推演國家重大政治事件、天災人禍、氣數命運以及歷史發展變化規律。但如果將之用於「人事」之上，那好比用斧頭去劈螞蟻，搔不到癢處。

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 


大家對「奇門遁甲」絕不陌生，很多人都視之為神技，這多少也因為電影對它加以渲染，因此很多同儕會以此作扭轉乾坤之用。事實上，奇門遁甲只是利用後天八卦洛書的軌跡，配合九宮八卦以及五行相生相剋的道理，再附以星相曆法、天文地理、八門九星、來預測地理方向的優劣，進而規劃行程最終達到對自己最有利方向，屬方位策略規劃學。因此，如果你想問那個方位發展，那個時段出擊，奇門會非常實用。至於上期所提的「大六壬」，主要套用在人事之上，透過問事者問事的時間，摸擬當時天象星曜對人世間的磁場影響，再推測問事者所求的事。由此可見，「古三式」的天、地、人術之分，不是高低之分，而是用途之分，此點大家不可不知。

至於近年最為卜卦界推崇的「文王卦」，多了一點人性的考量，就是問卦者本身的心情、所想的事，在透過搖金錢(搖6次去找出每爻，而六爻組合為一卦)起出本卦及變卦後，再依當時的年月日干支換算神煞、星曜、六獸(青龍、白虎、玄武、朱雀……等)，各爻五行之強弱旺衰、沖剋刑合、再由問卜者所欲問之事，對照相關之爻及變卦強弱後，做綜合判斷後，予以分辨事情之未來發展預測。由於文王卦變化更多，所看出的資訊更多，要求算命者的功力更甚。
綜而論之，放在眼前的工具不少，但要用得其所，用得合適，才能發揮工具的威力。

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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