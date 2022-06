【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦工具用得其所才能發揮其效

信命理者通常喜歡問一有趣問題,就是那種算命或卜卦工具最為厲害?自己在修習的前期時間,都會不時去追求所謂絕技,希望在命理範疇上傲視同儕。然而,在漫長的修習旅程,發現世上無絕學,最重要是你對一門學派技術有多深的了解及善於運用。我認識一些習了算命很久的人,口中的秘訣,單是聽名字派別已嚇到你暈,但實戰卻連簡單的命也批不下去,後來自己也放棄了追求秘技絕訣了。我跟幾位老師修習,他們不約而同都認為,習玄學跟武俠小說中的高手一樣,強者可以花草為兵器,弱者拿絕世兵器也伐木無力,因此我對於工具上追求,反而在於不是其神效,而是要看算命問事者究竟想有何作為。



事實上,每一項算命卜卦工具,都有其原理及特性,用於甲方管用不等於可以套有在乙方之上,因此,我們不能一技走天岸,要因時制宜去運用工具。好像最為人津津樂道的預測學「古三式」,表面上都是預測為用,但實際上運用上是用於不同的領域。「太乙神數」為古三式之首,是古時用以模擬天體大道運行的預測工具,統十二運卦象之術,由於主要是用於「測天」,所以太乙神數主要是用來推演國家重大政治事件、天災人禍、氣數命運以及歷史發展變化規律。但如果將之用於「人事」之上,那好比用斧頭去劈螞蟻,搔不到癢處。

大家對「奇門遁甲」絕不陌生,很多人都視之為神技,這多少也因為電影對它加以渲染,因此很多同儕會以此作扭轉乾坤之用。事實上,奇門遁甲只是利用後天八卦洛書的軌跡,配合九宮八卦以及五行相生相剋的道理,再附以星相曆法、天文地理、八門九星、來預測地理方向的優劣,進而規劃行程最終達到對自己最有利方向,屬方位策略規劃學。因此,如果你想問那個方位發展,那個時段出擊,奇門會非常實用。至於上期所提的「大六壬」,主要套用在人事之上,透過問事者問事的時間,摸擬當時天象星曜對人世間的磁場影響,再推測問事者所求的事。由此可見,「古三式」的天、地、人術之分,不是高低之分,而是用途之分,此點大家不可不知。



至於近年最為卜卦界推崇的「文王卦」,多了一點人性的考量,就是問卦者本身的心情、所想的事,在透過搖金錢(搖6次去找出每爻,而六爻組合為一卦)起出本卦及變卦後,再依當時的年月日干支換算神煞、星曜、六獸(青龍、白虎、玄武、朱雀……等),各爻五行之強弱旺衰、沖剋刑合、再由問卜者所欲問之事,對照相關之爻及變卦強弱後,做綜合判斷後,予以分辨事情之未來發展預測。由於文王卦變化更多,所看出的資訊更多,要求算命者的功力更甚。

綜而論之,放在眼前的工具不少,但要用得其所,用得合適,才能發揮工具的威力。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

