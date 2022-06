【劉‧住保鮮期@iM網欄】憑百年祖傳辣椒醬秘方 星怡正宗星級料理

現今大家去餐廳菜館吃飯,除了選擇主打或特別菜式外,都會份外關注主廚是誰、用料如何,又是否夠地道?平常和朋友吃飯,飯局選擇多數是中菜,西餐或日本菜,但今次真是與別不同,朋友建議到尖沙咀國際廣場新開的[星怡]吃新加坡和馬來西亞菜。問他為何鍾情這裏的菜式,原因很簡單,因為正宗、很正宗和十分正宗。

原來這裏的「獨門秘方」辣椒醬,源於一個星加坡做手機電子零件的商人David Yee,他亦是星加坡星級美食家。他以祖傳百年的辣椒醬秘方,選用上地道星加坡辣椒和十多款香料,透過師承媽媽的烹調手法,做出充滿傳統星加坡華人家庭味道的辣椒醬。過往David在星加坡時,喜歡為家人、朋友或商業夥伴炮製自家風味的辣椒蟹和胡椒蟹。這兩款菜式,基本上是他和各人聯繫感情的主菜,亦是後來越來越多外國朋友喜歡追著吃的味道。結果,可能連他自己也估不到,最終來了香港開星馬菜餐廳[星怡]。

那麼,我既然來到這裡,當然要點有星加坡代表美食之稱的辣椒蟹。它的辣椒蟹,選用由老闆David 親自炮製的辣椒醬汁,再由廚師直接將醬汁放進經熱油炸過後的肉蟹一拼爆炒而成。由於醬汁裏多多少少都有些基本配料如檸檬汁、醋、參巴醬、番茄醬和蛋白,再加上他的祖傳秘方材料,醬汁因而特別濃稠美味,酸、鹹、辣、香加上鮮甜蟹膏逐步推進吸引味蕾,充滿醬汁的蟹肉,已經令人情難自制不停吃,再配搭炸饅頭一起享用,是夜就算卡路里超標,我還是會選擇繼續享受美味。

餐廳除辣椒蟹外還有一些驚喜菜式,例如充滿鮮魚香味又彈牙爽口的星加坡香辣魚蛋、

大廚自創的黑松露香煎鮑魚、女士們最喜愛的特色甜品紫色迷戀雪花冰和重口味之選炸榴槤湯圓。這裏的香辣魚蛋令我們「安歌」,紫色迷戀雪花冰裏面的紫薯芋頭、蜜蜂魔豆、椰果、棉花糖和蒟蒻,配搭得宜,能馴服舌尖上辣椒蟹辛辣刺激的味道,令少吃冷凍食品的我簡直不能自拔。相信對於不會理會卡路里和永遠都可以推遲減肥計劃的吃貨來說,這新開的星馬餐廳是一個不容錯過的選擇。

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

