  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 09:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【劉‧住保鮮期@iM網欄】憑百年祖傳辣椒醬秘方 星怡正宗星級料理

名人薈萃 08:32 2022/06/18

分享：

分享：

現今大家去餐廳菜館吃飯，除了選擇主打或特別菜式外，都會份外關注主廚是誰、用料如何，又是否夠地道？平常和朋友吃飯，飯局選擇多數是中菜，西餐或日本菜，但今次真是與別不同，朋友建議到尖沙咀國際廣場新開的［星怡］吃新加坡和馬來西亞菜。問他為何鍾情這裏的菜式，原因很簡單，因為正宗、很正宗和十分正宗。

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

原來這裏的「獨門秘方」辣椒醬，源於一個星加坡做手機電子零件的商人David Yee，他亦是星加坡星級美食家。他以祖傳百年的辣椒醬秘方，選用上地道星加坡辣椒和十多款香料，透過師承媽媽的烹調手法，做出充滿傳統星加坡華人家庭味道的辣椒醬。過往David在星加坡時，喜歡為家人、朋友或商業夥伴炮製自家風味的辣椒蟹和胡椒蟹。這兩款菜式，基本上是他和各人聯繫感情的主菜，亦是後來越來越多外國朋友喜歡追著吃的味道。結果，可能連他自己也估不到，最終來了香港開星馬菜餐廳［星怡］。

    點擊圖片放大

那麼，我既然來到這裡，當然要點有星加坡代表美食之稱的辣椒蟹。它的辣椒蟹，選用由老闆David 親自炮製的辣椒醬汁，再由廚師直接將醬汁放進經熱油炸過後的肉蟹一拼爆炒而成。由於醬汁裏多多少少都有些基本配料如檸檬汁、醋、參巴醬、番茄醬和蛋白，再加上他的祖傳秘方材料，醬汁因而特別濃稠美味，酸、鹹、辣、香加上鮮甜蟹膏逐步推進吸引味蕾，充滿醬汁的蟹肉，已經令人情難自制不停吃，再配搭炸饅頭一起享用，是夜就算卡路里超標，我還是會選擇繼續享受美味。

    點擊圖片放大

餐廳除辣椒蟹外還有一些驚喜菜式，例如充滿鮮魚香味又彈牙爽口的星加坡香辣魚蛋、
大廚自創的黑松露香煎鮑魚、女士們最喜愛的特色甜品紫色迷戀雪花冰和重口味之選炸榴槤湯圓。這裏的香辣魚蛋令我們「安歌」，紫色迷戀雪花冰裏面的紫薯芋頭、蜜蜂魔豆、椰果、棉花糖和蒟蒻，配搭得宜，能馴服舌尖上辣椒蟹辛辣刺激的味道，令少吃冷凍食品的我簡直不能自拔。相信對於不會理會卡路里和永遠都可以推遲減肥計劃的吃貨來說，這新開的星馬餐廳是一個不容錯過的選擇。

    點擊圖片放大
    +2

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者劉泳錡_簡介：
曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

更多劉‧住保鮮期的文章請按此
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

最新專欄文章 更多

【劉‧住保鮮期@iM網欄】French May 法國五月 - French Gourmay 法國五月美食薈
2022/06/04
【劉‧住保鮮期@iM網欄】French May 法國五月 - French Gourmay 法國五月美食薈
【劉‧住保鮮期@iM網欄】「心影聲動」傷健共融 線上無障礙之旅
2022/05/21
【劉‧住保鮮期@iM網欄】「心影聲動」傷健共融 線上無障礙之旅
【劉‧住保鮮期@iM網欄】母親節帶媽媽嫲嫲 到「麻辣娘子」慶祝
2022/05/07
【劉‧住保鮮期@iM網欄】母親節帶媽媽嫲嫲 到「麻辣娘子」慶祝
【劉‧住保鮮期@iM網欄】USHIO赤身燒肉店 全國和牛一+佐賀鳥燒的精彩
2022/04/23
【劉‧住保鮮期@iM網欄】USHIO赤身燒肉店 全國和牛一+佐賀鳥燒的精彩
【劉‧住保鮮期@iM網欄】優雅抗疫生活點滴 由M+瑜伽到電影Cafe
2022/04/09
【劉‧住保鮮期@iM網欄】優雅抗疫生活點滴 由M+瑜伽到電影Cafe
餐廳情報 食譜 美食

上一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦工具用得其所才能發揮其效

下一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】是手工藝還是美術？馬賽克的定位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【迪士尼樂園】迪士尼幻想工程香港挑戰賽 理工大學隊伍撼贏逾90隊參賽隊伍 獲為期六至八星期實習機會
【迪士尼樂園】迪士尼幻想工程香港挑戰賽 理工大學隊伍撼贏逾90隊參賽隊伍 獲為期六至八星期實習機會
屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
【Revlon破產】不堪供應鏈瓶頸打擊　著名化妝品牌Revlon正式申請破產保護
【Revlon破產】不堪供應鏈瓶頸打擊　著名化妝品牌Revlon正式申請破產保護
【加息期重臨】聯儲局狠加息0.75厘 28年來最急 投資邊類資產較穩陣?
【加息期重臨】聯儲局狠加息0.75厘 28年來最急 投資邊類資產較穩陣?
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款