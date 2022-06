【清酒新世界@iM網欄】旭川無雙咖哩牛肉 髙砂酒造．十一

不知道是不是因為最近的專欄都介紹酒粕的關係,導致很多人都問小弟的小店有沒有售賣酒粕,很可惜我們沒有,但這也取決於很多不同的原因,其中包括酒粕存放的問題,一般我們在日本看到的酒粕無論是外貌還是質感都很像白巧克力磚,並不是液態狀的,而在香港大部份見到的酒粕都是液態狀的,原因是酒粕已經被加工。

酒粕雖然可以在常溫的情況下存放,但我們要考慮到日本的常溫其實與香港的常溫是不一樣的,所以建議存放在雪櫃裏,最好是冰箱的那一格。酒粕在沒有開封的情況下,是能夠存放三個月。假設沒有妥善地存放,酒粕會變得乾涸,乾涸到表面會產生粉末,在顏色方面會從白色慢慢轉變為紅紅啡啡的顏色,不過在適用方面是沒有問題的,只是不太好看而已。此外,由於酒粕是清酒的殘留品,所以裏面還是會有些少酵母,為了不讓酒粕繼續自我發酵和繁殖細菌,建議還是盡早食用。如果真的用不完的話,最好放在密實袋中然後再放入冰箱儲存!

是時候介紹一下髙砂酒造的酒粕產品了,不少更是與牛有關的!酒造研發了一款旭川無雙咖哩牛肉,這款咖喱是把酒粕與旭髙砂牛混合而成的,而酒造追求的是最大限度地發揮牛脂肪的甘香和牛肉的味道,以及香料的平衡。除此之外,還有即食罐頭如柚子旭髙砂牛,就是把酒粕與牛肉混合而成的牛肉罐頭,以鮮嫩香甜的牛大腿肉配國產牛蒡混合柚子胡椒和醬油等醬料。當然還有旭髙砂牛骨拉麵,這款拉麵味道比較濃郁,混合酒粕和牛肉而成,配上以朝日高砂牛骨頭熬成湯頭帶出牛骨風味,而且使用麵條是以麵藏的珍藏秘方所做,能夠讓麵條的質感與生麵條相似。上述我所提及與酒粕有關食品,各位有機會不妨嘗試製造,前提是要先找到新鮮的酒粕去烹飪!

▼ 點擊圖片放大 +2



地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

