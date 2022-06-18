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【清酒新世界@iM網欄】旭川無雙咖哩牛肉 髙砂酒造．十一

名人薈萃 08:01 2022/06/18

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不知道是不是因為最近的專欄都介紹酒粕的關係，導致很多人都問小弟的小店有沒有售賣酒粕，很可惜我們沒有，但這也取決於很多不同的原因，其中包括酒粕存放的問題，一般我們在日本看到的酒粕無論是外貌還是質感都很像白巧克力磚，並不是液態狀的，而在香港大部份見到的酒粕都是液態狀的，原因是酒粕已經被加工。

酒粕雖然可以在常溫的情況下存放，但我們要考慮到日本的常溫其實與香港的常溫是不一樣的，所以建議存放在雪櫃裏，最好是冰箱的那一格。酒粕在沒有開封的情況下，是能夠存放三個月。假設沒有妥善地存放，酒粕會變得乾涸，乾涸到表面會產生粉末，在顏色方面會從白色慢慢轉變為紅紅啡啡的顏色，不過在適用方面是沒有問題的，只是不太好看而已。此外，由於酒粕是清酒的殘留品，所以裏面還是會有些少酵母，為了不讓酒粕繼續自我發酵和繁殖細菌，建議還是盡早食用。如果真的用不完的話，最好放在密實袋中然後再放入冰箱儲存！

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

是時候介紹一下髙砂酒造的酒粕產品了，不少更是與牛有關的！酒造研發了一款旭川無雙咖哩牛肉，這款咖喱是把酒粕與旭髙砂牛混合而成的，而酒造追求的是最大限度地發揮牛脂肪的甘香和牛肉的味道，以及香料的平衡。除此之外，還有即食罐頭如柚子旭髙砂牛，就是把酒粕與牛肉混合而成的牛肉罐頭，以鮮嫩香甜的牛大腿肉配國產牛蒡混合柚子胡椒和醬油等醬料。當然還有旭髙砂牛骨拉麵，這款拉麵味道比較濃郁，混合酒粕和牛肉而成，配上以朝日高砂牛骨頭熬成湯頭帶出牛骨風味，而且使用麵條是以麵藏的珍藏秘方所做，能夠讓麵條的質感與生麵條相似。上述我所提及與酒粕有關食品，各位有機會不妨嘗試製造，前提是要先找到新鮮的酒粕去烹飪！

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地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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