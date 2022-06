【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】累積攀升逾4000米 78公里衛奕信徑全走分享

早前講了四大長途遠足徑—鳳凰徑及港島徑後,今次講講小弟覺得最辛苦、全長約78公里的衛奕信徑(實際逾80公里),橫跨港九新界。

衛徑第一段全長4.4公里,起點由赤柱峽道出發,先行過千級石梯上孖崗山,記得要間中回頭望望聖士提反灣及赤柱的景色。過了孖崗山落大潭篤水塘再上紫羅蘭山,然後再落黃泥涌水塘公園。由於剛出發相信大家亦體力充沛,即使上幾重山亦應能應付得來。

第二段為四徑唯一一段過海線,約6.6公里。開始時與港島徑重疊,先由陽明山莊對面梯級上渣甸山,經過畢拿山石礦場及小馬山頂,再走至與鰂魚涌樹木研習徑重疊的路段落山,到落太古站坐港鐵前往藍田站。

衛徑1996年啟用時,油塘港鐵站仍未落成,因此衛徑以藍田站為接駁點,先由藍田站A出口乘扶手電梯上啟田道,落斜往鯉魚門道,再沿往將軍澳華人永遠墳場的斜路上山。這段經過多個戰時遺迹,包括魔鬼山的碉堡,登上五桂山頂後,再茖西貢井欄樹完成9.3公里的第三段

▲ 五桂山望將軍澳一帶。

到了井欄樹,可先到士多補給,士多除了一般飲料之外還有零食雪糕之類,建議可先吃飽一點,因為全長8公里的第四段,經過開段的平坦古道後,就要上東洋山及飛鵝山,在烈日當空無遮擋情況下,需要不斷上多級斜路,實在教人吃不消,這時速度放慢也很正常。上到飛鵝山亭,就可在與麥理浩徑重疊之路輕鬆落斜前往獅子亭,這時不如到恒益士多先吃過午餐吧,趕時間都要先在這裡吃碗杯麵,不要忘記杯麵的熱湯,喝完補充鹽份才是王道呢!這裡還有自家製豆腐花及腸粉魚蛋燒賣等,是很好的補給點,一眾跑山高手都經常幫襯的。

到了全長7.4公里的第五段,由沙田坳至大埔公路,先落山然後一大段引水道,可以輕鬆完成,中間途經望夫石景點,有時間可以打個卡,去到大埔公路出口完成此段。要注意臨近尾段「馬騮山」會有較多猴子出沒,若想吃東西可能要忍忍口,否則隨時被猴子偷食,亦容易受傷呢。

第六段5.3公里亦難度不高,由大埔公路至城門水塘,注意衛徑與麥徑都有相若路段,但所途經的地方完全不同,不要走錯!麥徑是先走上金山路,以石屎路為主,而衛徑則會走金山家樂徑,較多上山泥路。

▲ 金山家樂徑路段。

去到10.2公里的第七段,由城門水塘至大埔元墩下,頭大半仍是平路為主,主要圍繞城門水塘的畔塘徑,沿途可欣賞城門水塘的美景,途中更可望對岸白千層密林,一路行山時亦隨時有牛群相伴,之後會上鉛礦坳,再落山往元墩下。當日行這段時開始下雨,石級加上青苔容易跣倒,夏天多雨時要留意,小心行走。

▲ 城門水塘。

9公里長的第八段由元墩下至九龍坑山,難度亦逐步提高,加上已行完七段,體力耗了不少。由新屋家上碗窰出發,途中經過不少村屋,若晚上行經此段要小心一點,除了要保持寧靜之外,亦要留意附近狗隻,若情況許可,盡可能在日落前經過此段。之後經太和上九龍坑山,可在在太和先吃過晚飯再起行,強烈建議大家在這裡要買多一點食水補給,買多無所謂,最重要是要夠水夠糧,因為之後要面對九龍坑山及八仙嶺兩個「大佬」,切勿輕視!緊記由這段之後到終點,是沒有任何的補給點的!

上440米高九龍坑山路段石級連綿向上,為此段最難路段,需要一定的體力,上到近山頂時,不要忘記欣賞四週的美好夜景。

第九段由九龍坑山至八仙嶺,全長10.6公里,上九龍坑山是上段最難路段,上八仙嶺則可謂整條衛徑最難最辛苦的路段。由第一段走過來已經不易,要再上八仙,實在少一點氣力和意志都不可。落了鶴藪水塘,欣賞水塘夜景後便正式展開八仙之旅,先經過連續至少半小時的大石級上山路段,抵529米高屏風山,再上639米高的黃嶺,之後再到八仙嶺八個山峰,挑戰過後,就差不多可以鬆一口氣,準備完成整個旅程了。

第十段為八仙嶺至南涌,全長6.8公里,由仙姑峰起步,除落山路段較大石級外,之後接上的八仙嶺自然教育徑,以及橫七古道亦不算難走。過了尤德爵士紀念亭後,很快就到達南涌魚塘,就完成衛徑全走了。

計劃全走衛徑的大家要留意,若早上出發,到南涌終點時相信是深夜,除的士外已無其他公共交通工具,另外南涌多處地方未能接收到流動電話訊號,建議差不多抵達終點時(例如抵達尤德亭時),先早點打電話預約的士,因為地區偏遠,不少司機都不願意前來,亦有不少的士司機不知道南涌在哪裡,反而特別講明南涌楊屋近南涌公廁較清晰。

小弟上次與朋友們共花了約18小時30分鐘完成全走衛徑之旅,抵達南涌已差不多凌晨2時,雖然很辛苦但十分難忘,完成後成就解鎖感覺很好。大家如果有足夠體力及時間,不妨也挑戰一下,但緊記難度亦高,大家出發前一定要有充足準備及詳細計劃,若體力或時間不許可亦可分段挑戰,能夠分段完成已經相當不錯了!

▲ 衛徑全走完成圖,無憾了!

