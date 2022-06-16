【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】累積攀升逾4000米 78公里衛奕信徑全走分享

早前講了四大長途遠足徑—鳳凰徑及港島徑後，今次講講小弟覺得最辛苦、全長約78公里的衛奕信徑（實際逾80公里），橫跨港九新界。

衛徑第一段全長4.4公里，起點由赤柱峽道出發，先行過千級石梯上孖崗山，記得要間中回頭望望聖士提反灣及赤柱的景色。過了孖崗山落大潭篤水塘再上紫羅蘭山，然後再落黃泥涌水塘公園。由於剛出發相信大家亦體力充沛，即使上幾重山亦應能應付得來。

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第二段為四徑唯一一段過海線，約6.6公里。開始時與港島徑重疊，先由陽明山莊對面梯級上渣甸山，經過畢拿山石礦場及小馬山頂，再走至與鰂魚涌樹木研習徑重疊的路段落山，到落太古站坐港鐵前往藍田站。

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衛徑1996年啟用時，油塘港鐵站仍未落成，因此衛徑以藍田站為接駁點，先由藍田站A出口乘扶手電梯上啟田道，落斜往鯉魚門道，再沿往將軍澳華人永遠墳場的斜路上山。這段經過多個戰時遺迹，包括魔鬼山的碉堡，登上五桂山頂後，再茖西貢井欄樹完成9.3公里的第三段

▲ 五桂山望將軍澳一帶。

到了井欄樹，可先到士多補給，士多除了一般飲料之外還有零食雪糕之類，建議可先吃飽一點，因為全長8公里的第四段，經過開段的平坦古道後，就要上東洋山及飛鵝山，在烈日當空無遮擋情況下，需要不斷上多級斜路，實在教人吃不消，這時速度放慢也很正常。上到飛鵝山亭，就可在與麥理浩徑重疊之路輕鬆落斜前往獅子亭，這時不如到恒益士多先吃過午餐吧，趕時間都要先在這裡吃碗杯麵，不要忘記杯麵的熱湯，喝完補充鹽份才是王道呢!這裡還有自家製豆腐花及腸粉魚蛋燒賣等，是很好的補給點，一眾跑山高手都經常幫襯的。

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到了全長7.4公里的第五段，由沙田坳至大埔公路，先落山然後一大段引水道，可以輕鬆完成，中間途經望夫石景點，有時間可以打個卡，去到大埔公路出口完成此段。要注意臨近尾段「馬騮山」會有較多猴子出沒，若想吃東西可能要忍忍口，否則隨時被猴子偷食，亦容易受傷呢。

第六段5.3公里亦難度不高，由大埔公路至城門水塘，注意衛徑與麥徑都有相若路段，但所途經的地方完全不同，不要走錯！麥徑是先走上金山路，以石屎路為主，而衛徑則會走金山家樂徑，較多上山泥路。

▲ 金山家樂徑路段。

去到10.2公里的第七段，由城門水塘至大埔元墩下，頭大半仍是平路為主，主要圍繞城門水塘的畔塘徑，沿途可欣賞城門水塘的美景，途中更可望對岸白千層密林，一路行山時亦隨時有牛群相伴，之後會上鉛礦坳，再落山往元墩下。當日行這段時開始下雨，石級加上青苔容易跣倒，夏天多雨時要留意，小心行走。

▲ 城門水塘。

9公里長的第八段由元墩下至九龍坑山，難度亦逐步提高，加上已行完七段，體力耗了不少。由新屋家上碗窰出發，途中經過不少村屋，若晚上行經此段要小心一點，除了要保持寧靜之外，亦要留意附近狗隻，若情況許可，盡可能在日落前經過此段。之後經太和上九龍坑山，可在在太和先吃過晚飯再起行，強烈建議大家在這裡要買多一點食水補給，買多無所謂，最重要是要夠水夠糧，因為之後要面對九龍坑山及八仙嶺兩個「大佬」，切勿輕視！緊記由這段之後到終點，是沒有任何的補給點的！

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上440米高九龍坑山路段石級連綿向上，為此段最難路段，需要一定的體力，上到近山頂時，不要忘記欣賞四週的美好夜景。

第九段由九龍坑山至八仙嶺，全長10.6公里，上九龍坑山是上段最難路段，上八仙嶺則可謂整條衛徑最難最辛苦的路段。由第一段走過來已經不易，要再上八仙，實在少一點氣力和意志都不可。落了鶴藪水塘，欣賞水塘夜景後便正式展開八仙之旅，先經過連續至少半小時的大石級上山路段，抵529米高屏風山，再上639米高的黃嶺，之後再到八仙嶺八個山峰，挑戰過後，就差不多可以鬆一口氣，準備完成整個旅程了。

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第十段為八仙嶺至南涌，全長6.8公里，由仙姑峰起步，除落山路段較大石級外，之後接上的八仙嶺自然教育徑，以及橫七古道亦不算難走。過了尤德爵士紀念亭後，很快就到達南涌魚塘，就完成衛徑全走了。

計劃全走衛徑的大家要留意，若早上出發，到南涌終點時相信是深夜，除的士外已無其他公共交通工具，另外南涌多處地方未能接收到流動電話訊號，建議差不多抵達終點時（例如抵達尤德亭時），先早點打電話預約的士，因為地區偏遠，不少司機都不願意前來，亦有不少的士司機不知道南涌在哪裡，反而特別講明南涌楊屋近南涌公廁較清晰。

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小弟上次與朋友們共花了約18小時30分鐘完成全走衛徑之旅，抵達南涌已差不多凌晨2時，雖然很辛苦但十分難忘，完成後成就解鎖感覺很好。大家如果有足夠體力及時間，不妨也挑戰一下，但緊記難度亦高，大家出發前一定要有充足準備及詳細計劃，若體力或時間不許可亦可分段挑戰，能夠分段完成已經相當不錯了！

▲ 衛徑全走完成圖，無憾了！

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作者 _Clayton Lauw （劉茸）簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關，跑咗 20 個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力， 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

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