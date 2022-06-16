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【開市9點半】儲局急加息　歐洲債市現危機意大利債價跌至76歐元

股市 06:31 2022/06/16

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美國聯儲局宣布加息75點子，將聯邦基金利率上調至1.5厘至1.75厘，幅度為28年來最大。儲局主席鮑威爾指，不預期這個加息幅度成為常態，但預告下次會議仍有機會加息50點子或75點子。他又認為，經濟「軟著睦」仍有可能，但大宗商品價格波動及上漲或會抹去這個可能性。

滙市波動未完，部份更單日以接近1%的大幅度來波動，美滙指數昨日便曾跌0.8%，英國央行今日議息，英鎊在5日累跌4.7%後，昨反彈1.5%。

歐洲債市亦出現危機，意大利債息一度升至近4厘，每百歐元的債價跌至76歐元水平，歐央行緊急開會商討應對。

重點新聞：

1）  【歐洲央行】意大利國債息急升　歐央行緊急會議僅同意新工具應對

2） 【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）

3） 【下半年展望】花旗劉顯達：恒指年底料見24300點　看好中資消費與互聯網板塊

4）【美國加息】中金：聯儲局或引導市場預期更陡峭加息路徑　連鎖反應抑制美股估值、實際利率走高

5） 【何鴻燊二房】賭王二房太太藍瓊纓病逝　享年79歲

6） 【MPF】5月有約12.5億元轉換到保守基金　股票成份混合資產基金錄約14.9億元流出

7） 【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年　新加坡在亞洲排名最高（附排名）（第二版）

8） 【美國經濟】大摩CEO：美國五成機會步入衰退　有信心聯儲局可控制好通脹

9） 【業績｜餐飲股】大家樂上財年少賺94%、派末期息18仙　疫情拖累期內復甦步伐、料7月起市況逐步恢復正常

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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港股 美股 美國聯儲局 加息

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【ET財經早點1分鐘】儲局激進加息「安撫」市場 道指升303點 鮑威爾稱7月再加半厘或0.75厘 年底前或共加1.65厘

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