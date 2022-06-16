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【議息揭盅】鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態

股市 03:08 2022/06/16

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美國聯儲局結束一連兩日議息會議，宣布加息0.75厘，符合市場預期上限, 加幅為28年以來最大；基準利率加至1.5厘至1.75厘區間。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，下次會議最有可能是50個基點或75個基點，預計加息75個基點的舉措不會成為常態。他表示，加息步伐將取決於未來的經濟數據，通脹可能會出現進一步的意外，需要保持靈活性。未來幾個月將尋找通脹下降的有力證據。

儲局對上一次加息0.75厘已經要數到1994年，此後多年最多僅試過每次會議加息半厘。

議息結果公布前, 芝商所（CME）利率期貨工具反映市場料儲局7月份維持0.75厘的加息步伐，因市場對聯邦基金利率7月份升至2.25厘至2.5厘區間之機會率高達95.2%。

至於9月份會議，據CME利率期貨工具，市場對加息步伐的預測則分歧較大。市場料聯邦基金利率屆時有57.1%機會利率會升至2.75厘至3厘區間，意味屆時加息半厘的機會約六成；至於加息至3厘至3.25厘的機會率則有40.9%，即屆時維持0.75厘加息步伐之機會率約四成。

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貨幣政策 加息 美國聯儲局 利率期貨 議息 美國

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