【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘

美國聯儲局一如市場預期，加息75點子，將聯邦基金利率上調至1.5厘至1.75厘，幅度自1994年，即28年來最大。美國聯儲局主席鮑威爾表示，勞動市場極度緊張，通脹過高，故儲局決定加息75點子，強調該幅度並不尋常，不會成為常態，但認為下次會議加息50點子75點子均有可能，儲局中位數預計年底3.4厘，2023年底加息至3.8厘。

市場解讀鮑威爾展現出遏止通脹的決心

市場解讀鮑威爾展現出遏止通脹的決心，因市場希望看到儲局有明確的行動，但認為加息及縮減資產負債表，仍會為經濟增長帶來風險。

金管局跟隨美國加息 將基本利率上調至2厘【下一頁】

點陣圖中顯示，18名委員中，13名料到今年底，聯邦基金利率達到或高於3.25厘至3.5厘。據儲局最新預測，今年底利率中位數為3.4厘，3月預測為1.9厘大幅提升，到2023年及2024年，預測利率中位數為3.8厘及3.4厘。

對於通脹，儲局最新預期，今年底PCE物價指數為5.2%，較3月時預測提高了0.9個百分點，核心PCE預測則調升0.2個百分點至4.3%，但到2023年及2024年，對PCE物價指數預測分別下調了0.1個百分點至2.6%及2.2%，核心PCE料為2.7%及2.3%。

料美國今明兩年GDP增長為1.7%

聯儲局是次亦調低了GDP的預測，料今明兩年GDP增長為1.7%，2024年為1.9%，3月預測分別為2.8%、2.2%及2%。至於失業率的預測則調高，料今年、2023年及2024年分別為3.7%、3.9%、4.1%。

另外，聲明提到，儲局將會繼續減少持有美國國債及抵押擔保證券（MBS）。儲局5月議息時宣布，於6月起每月縮表475億美元，3個月後將規模提升至上限950億美元。

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