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【國泰CEO訪問】國泰航空鄧健榮：明年底前聘8000人　幾乎補回兩年前裁員削減職位

股市 23:00 2022/06/15

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【國泰CEO訪問】國泰航空鄧健榮：明年底前聘8000人　幾乎補回兩年前裁員削減職位

受新冠疫情直接衝擊，國泰航空 （00293） 2020年削減8500個職位、直接裁員5300人，為香港私營企業歷來裁員人數最多紀錄。國泰航空上月客運運力仍然只及疫情前約4%，而且香港與內地、國際通關時間表未有期，國泰航空行政總裁鄧健榮接受本報訪問時稱，明年底前將聘請8000人，強調必須提前部署才能保持香港國際航空樞紐角色。

招聘和訓練都需要時間，現在不開始請人，要見到復甦才請人就會大落後，需要即刻行動。

國泰擬招聘700名機師、2000名機艙服務員

鄧健榮預告，至明年底，單計國泰航空就會招聘4000名員工，包括700名機師、2000名機艙服務員，還有其他機場和客戶服務前人手，集團其他附屬公司則會另聘約4000人。

據國泰年報，至去年底，國泰航空集團有逾2.16萬名員工，較2019年底僱用逾3.42萬人，累計減少逾3分之1。

鄧健榮補充，因應重組架構、加大科技投入，集團營運方式和所須工種已改變，新聘職位不能直接與兩年前削減職位直接比較。

國泰邀已離職空中服務員回巢 指正是合適時機重建團隊、以配合更多航班復飛，可見【下一頁】

若無法同時兼備國際國內網絡　國泰：無辦法與日韓星競爭

內地「清零」與國際「與病毒共存」防疫策略走向各異，被視為香港恢復通關的難題。鄧健榮認為，香港必須能同時連接內地、國際網絡，「無這網絡、聯繫，我們與其他樞紐如新加坡、韓國、東京，我們根本爭不到。我們要盡快有重開路圖。」

他相信，隨時間過去，大家都需要重新開放，並強調在國家十四五規劃重申香港是國際金融中心和航空樞紐，國家好、香港好就會令國泰做得好。

我夠膽說，國泰航空公司做得好，我們香港國際地位，不論是航空樞紐抑或是金融中心，一定會好。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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【國泰293】國泰航空料上半年虧損收窄　年底客運航點較年初增一倍

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【國泰293】國泰航空：未來數月每月燒錢縮至少於5億元　6月起恢復每日往來香港倫敦、4月貨運量明升實跌

記者：麥德銘

港股 職位招聘 機師 機艙服務員 國泰航空（00293） 國泰航空

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