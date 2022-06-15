【消費情報】中港城全新「泊遊西九」優惠 憑指定西九文化區即日活動門票 兼消費滿200元享5小時免費泊車

西九文化區設施陸續開幕，中港城為解決駕駛人士泊車煩惱，宣布推出「泊遊西九」5小時免費泊車優惠，由即日起每逢周六日及公眾假期，遊人只需憑西九文化區或康文署設施及場地的指定即日活動門票，並於中港城場內食肆以電子貨幣即日消費滿200元（最多兩張機印發票），即可換領5小時免費泊車。

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駕駛人士在中港城泊車後，可於中港城門口轉乘九巴296D或專線小巴77M，約10分鐘車程便可到達「博物館道」或「藝術公園」，點到點到達M+博物館或香港故宮文化博物館。除此之外，遊人亦可前往鄰近中港城的多個文化地標，包括九龍公園體育館、香港太空館、香港藝術館及香港文化中心等。

此外，中港城擁有尖沙咀最大型兼容不同品牌的電動車充電站，提供共44個充電車位，當中Shell Recharge電動車充電站提供4個快速充電設備，為全港最快的電動車充電站，及Halo theStation Universal 中速充電站提供40個中速充電設備。

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中港城特別為此推出「電動車充電優惠券」消費換領活動，S⁺ REWARDS會員由即日起至8月31日，只需於場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可於商場禮賓處換領10元或20元「電動車充電優惠券」，充電優惠折扣近50%。顧客換領電動車充電優惠券後，可到Halo theStation Universal中速充電站（中港城停車場LB/F）為電動車充電，並於付款前輸入優惠券上之優惠碼，即可享受折扣優惠。

此外，中港城亦現正進行消費泊車優惠，顧客於場內以電子消費滿指定金額，出示最多兩張不同商戶發出之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，即可於地庫停車場享受泊車優惠。如消費滿300元或以上，並於下午6時後入車，可享免費泊車多達6小時。中港城並提供共享時光優惠，可由最多兩部車輛平均分享泊車時數。

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責任編輯：嚴浩文