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【疫市營商】市集重開人流比往年大增　東鐵線開通成利好因素

商業 11:00 2022/06/16

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近日天氣不穩，加上防疫措施放寬，不少市民選擇逛剛重新開放的室內市集，帶動零售商戶生意。

近日天氣不穩，加上防疫措施放寬，不少市民選擇逛剛重新開放的室內市集，帶動零售商戶生意。

【消費券】與全港8大商場合作　WeChat Pay HK推出「消費祭四重賞」

柏堡活動策劃的助理經理表示，剛完結的市集Beyond Women Fest人流比上年明顯增加。「早前很多展覽或市集因防疫措施未能舉辦，故不少消費者已等候多時，消費金額亦大增。」

她提到，產品類別包括天然有機、身體護膚、美容、運動到茶類等。今年的市集增加大量中小企商戶參加，另一方面亦增多了年輕的消費者，且消費力頗高。

發言人反映，除了防疫措施放寬，消費券加上東鐵通車亦是利好的因素。並預計，之後新增PayMe作消費券平台絕對有利中小企，以及推動市民增加消費金額。賴解釋，「不少中小企未必設有不同的支付工具予客人付款，PayMe的收款方式更簡單且普及，相信不少商戶可受惠。」

傘具小店「Winggei」在21年8月開始，僅在市集舉行期間營業，去年生意表現尚不錯，惟第五波疫情令不少市集延期及取消，至5月才恢復參加，發言人表示整體市集人潮比較第五波前仍稍有不及，近期以USB電動開合傘等別具賣點的傘具較受歡迎，惟對電子支付申請程序不太了解，暫只接受現金支付。

【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應

【eBay】eBay將在港增加招募賣家　開拓6大汽車配件跨境市場

責任編輯：李智美

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