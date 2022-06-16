農行旗下農銀人壽投資者 傳擬出售最多49%股權

外電報道，農業銀行(01288)控股的農銀人壽的少數股權投資者正在考慮出售所持股份。消息指，持有農銀人壽大約49％股權的投資者正與一家財務顧問就潛在出售事宜進行合作，而交易對於整個壽險業務的估值可能在30至40億美元之間，並提及這宗潛在的交易已經吸引了國外和本土銀行、保險商和基金的初步興趣，它們希望在中國這一全球第二大經濟體擴張。消息指，目前上述潛在交易還處於初步階段，最終不一定會促成交易。



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消息又提及，所出售股權可能介乎20至49％之間，也可能包括所謂的銀保合作交易。按照銀保合作夥伴關係，例如農銀人壽這樣的保險商獲准通過某家銀行的分支和其他零售渠道在特定時間內出售產品。

市場普遍認為內地保險業潛力龐大，吸引不少國際企業投資。以友邦(01299)為例，今年初完成收購中郵保險24.9%股權，總投資額達120.3億元人幣。

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